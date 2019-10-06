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Yer: Kayseri! Aracının kaputunu açınca gözlerine inanamadı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de aracı ile 1 kilometre kadar giden ve artan miyavlama sesi sonrasında aracını durduran Ali Yıldız, kaputu açtığında yavru kedi ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Yer: Kayseri! Aracının kaputunu açınca gözlerine inanamadı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Yıldız, "Evden çıktım, arabama binerek çalıştırdım ve radyo dinlemeye başladım. Bir kedi sesi geliyordu, radyoyu kapattım ve ses bir müddet kesildi." dedi.

'ARACI DURDURARAK HEMEN EL FRENİNİ ÇEKTİM'

Araba ile yaklaşık bir kilometre kadar gittiğini ancak kedi sesinin fazlalaştığını söyleyen Ali Yıldız, "Bir şey olduğunu anladım ve aracı durdurarak hemen el frenini çektim. İnerek aracın sağına soluna baktım. Miyavlama sesi geliyor ama kediyi göremedim." diye konuştu.

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'AKÜNÜN ÜZERİNDE YATTIĞINI GÖRDÜK'

Yolun ortasında durduğu için diğer araç sürücülerinin de yardım etmek için durduğunu ve hep birlikte kediyi aramaya başladıklarını anlatan Ali Yıldız, "Yaptığımız aramalar sonrasında bir arkadaş, kedinin kaputta olabileceğini söyledi. Kaputu açtığımızda küçük kedinin akünün üzerinde yattığını gördük. Kediye zarar gelmesin diye aracımızı da oynatmadık. Kediyi araçtan çıkarttık ama aracın sıcaklığından olsa gerek yeniden araca doğru geldi. Ama sağ olsun 4 çocuklu bir aile 'biz bu kediyi sahiplenelim' dedi ve aldı. Kedinin başına bir şey gelmediği için mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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kedi Kayseri

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