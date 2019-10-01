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'Aysun abla' yine yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı. Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevine giren ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada, kapı pervazına saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Aysun abla' yine yakalandı!

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, Kocasinan ilçesi Uğurevler mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenledi. Eve yapılan baskında, 2 yıl önce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Hicret Y. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCULARI KAPI PERVAZINA SAKLAMIŞ

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada, kapı pervazlarına saklanmış 141 gram esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hicret Y.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hicret Y., 17 Ocak 2019'da yapılan yargılama sonucu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
aysun abla Kayseri uyuşturucu

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