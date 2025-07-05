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Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı...

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Çiğdem Sevinç

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki genç, köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gence ulaşmak için seferber oldu.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi.

Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı... 1

İDDİA SONUCUYMUŞ...

İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı... 2

SU ÜSTÜNDE HAREKETSİZ KALDI

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı... 3

YENİDEN BAŞLAYACAK

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı... 4

Yer: Kırıkkale! İddiaya girip hayatından oldu: Metrelerce yükseklikteki köprüden atladı... 5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
iddia köprü
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