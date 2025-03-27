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Yer: Kütahya... Bidondan piton çıktı! Yolcu otobüsünde karton kutunun içine gizlemişler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 13:20
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Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi. Yılan Eskişehir'deki hayvanat bahçesine teslim edilirken, gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

Yer: Kütahya... Bidondan piton çıktı! Yolcu otobüsünde karton kutunun içine gizlemişler...

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu. Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu.

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HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı. Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen yılan, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanı gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

YOLCU-OTOBUSUNDE-KARTON-KUTUDA-PITON-EL_630771_186828

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya yılan doğa koruma ve milli parklar
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