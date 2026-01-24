Mynet Trend

Yer: Niğde! Yaban dağ keçileri görüntülendi!

Niğde'de karlı Aladağlar'da gezen yaban keçileri dronla görüntülendi.

Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'da karların üstünde gezen yaban keçileri, güzel görüntüler oluşturdu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sanal medyada paylaşılan dron görüntüleri ilgi gördü.

Paylaşımda, "Karlı dağların zirvelerinde, gözlerden uzak güzel bir yaşam var. Yerden binlerce metre yüksekte doğal yaşamlarını sürdüren yaban keçilerini sizler için görüntüledik. Ekosistemin gücünün, adeta canlı bir tablo gibi karşımızda durduğuna bir kez daha tanıklık ettik" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Niğde yaban keçisi
