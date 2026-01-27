Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Samsun! Ormanları sardı, dokununca alerji yapıyor

Samsun’da ormanlarda ortaya çıkan pamuk görünümlü çam kese tırtılının hem insana hem de ağaçlara zarar verdiği belirtildi. Prof. Dr. İzzet Akça “İnsanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar" diyerek uyardı.

Yer: Samsun! Ormanları sardı, dokununca alerji yapıyor

Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, endişe oluştururken, uzman isimden bilgilendirme geldi.

Yer: Samsun! Ormanları sardı, dokununca alerji yapıyor 1

"ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLUYOR"

Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında yoğunlaşan tırtıl hakkında konuşan Prof. Dr. İzzet Akça, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların hayat alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" diyerek uyardı.

Yer: Samsun! Ormanları sardı, dokununca alerji yapıyor 2

Akça, tırtıllara ilişkin şunları söyledi:

Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar.

Tırtılların şu anda bu toplu bulunma döneminde olduğunu belirten Akça, “Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir” diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umman'da Fransız turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 yaralıUmman'da Fransız turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 yaralı
Eşi öldü, 1 kilo altın yok oldu!Eşi öldü, 1 kilo altın yok oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.