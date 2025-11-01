Mynet Trend

Yer: Zeytinburnu! Bina yıkılınca gizli kalan skandal ortaya çıktı! Apartman duvarsız kaldı

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bina kontrollü yıkılınca, bitişiğindeki apartmanın duvarsız olduğu ortaya çıktı. Duvarları yıkılan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili (67) "Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum" dedi.

Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. Çalışmaların başladığı binanın yıkımı tamamlanınca, bitişikteki apartmanın da duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

"DUVARIMIN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Duvarsız kalan evinde tek başına otururken görüntülenen Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

