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Yerden çıkan da havadan yağan da aşındırdı: Sivas'ın gizemli noktası merak uyandırdı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir köyde bulunan mağara, doğal yapısı ve gizemli görüntüsüyle köylülerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mağara, yıllardır gizemini korumaya devam ediyor.

Yerden çıkan da havadan yağan da aşındırdı: Sivas'ın gizemli noktası merak uyandırdı

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde bulunan bir mağara, köylülerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Yıllardır köyde bulunan mağara, büyüklüğü ve dikkat çeken yapısıyla merak uyandırırken, içerisi ve uzanan bölümleriyle dikkat çekiyor. Köylülerin geçmişten bu yana bildiği mağara, hakkında anlatılanlarla birlikte gizemini korumaya devam ediyor.

Yerden çıkan da havadan yağan da aşındırdı: Sivas ın gizemli noktası merak uyandırdı 1

HEM YER ALTI SUYU HEM YAĞMUR AŞINDIRDI

Köy sakini Şenol Akbulut ise mağaranın bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut" dedi.

Yerden çıkan da havadan yağan da aşındırdı: Sivas ın gizemli noktası merak uyandırdı 2

"DOĞAL BİR YAPI"

Şenol Akbulut, aşınan taşların mağara içerisinde durduğunu belirterek, "Burası İmranlı ilçesi Demirtaş köyü. Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan, doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut. Aşınan taşlar halen duruyor. Bilimsel araştırmalar ve bölgemizin turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Yerden çıkan da havadan yağan da aşındırdı: Sivas ın gizemli noktası merak uyandırdı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Sivas mağara
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