Yere inmek isteyen bebeğin görüntüleri büyük beğeni topladı

Yataktan inmek i\u00e7in eline gelen her \u015feyi kendine basamak yapan mini\u011fin azmi sosyal medyada b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131. Ayaklar\u0131 yere sa\u011flam basan mini\u011fin ba\u015fard\u0131ktan sonraki mutlulu\u011fu her \u015feye bedel.PARTNER4 y\u0131ld\u0131r kesmedi\u011fi t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor!M\u00fckemmellik nedir? M\u00fckemmel uyum nas\u0131l yakalan\u0131r?So\u011fuk espriler: Duyanlar\u0131 tir tir titretecek k\u0131sa ve sorulu en so\u011fuk espriler!
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