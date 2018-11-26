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Yere inmek isteyen bebeğin görüntüleri büyük beğeni topladı

Betül Songur Betül Songur
EĞLENCE  | 26.11.2018 08:27 | Son Güncelleme

Yataktan inmek için kendince çözüm bulan bebeğin o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yataktan inmek için eline gelen her şeyi kendine basamak yapan miniğin azmi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ayakları yere sağlam basan miniğin başardıktan sonraki mutluluğu her şeye bedel.

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bebek sosyal medya

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