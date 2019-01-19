Aniden yere yığılan adama hiç kimse yardım etmedi

\u00c7in'de ya\u015fl\u0131 bir adam i\u015flek bir caddede y\u00fcr\u00fcrken bir anda dengesini kaybederek yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. Kalabal\u0131k caddede ya\u015fl\u0131 adama bir ki\u015finin bile yard\u0131m etmemesi b\u00fcy\u00fck tepki toplad\u0131. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriMOBESE'ye yans\u0131d\u0131! Yeme\u011fini k\u00f6pekle payla\u015fan g\u00fczel y\u00fcrekli abiVali \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! '15 g\u00fcn yataca\u011f\u0131m'
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