TREND

Aniden yere yığılan adama hiç kimse yardım etmedi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, caddede yürüyen bir adam aniden yere yığıldı. Yaşlo adama kimsenin yardım etmemesi tepki topladı.

Çin'de yaşlı bir adam işlek bir caddede yürürken bir anda dengesini kaybederek yere yığıldı. Kalabalık caddede yaşlı adama bir kişinin bile yardım etmemesi büyük tepki topladı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
MOBESE'ye yansıdı! Yemeğini köpekle paylaşan güzel yürekli abiMOBESE'ye yansıdı! Yemeğini köpekle paylaşan güzel yürekli abi
Vali şaştı kaldı! '15 gün yatacağım'Vali şaştı kaldı! '15 gün yatacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı Münbiç saldırısının faili olarak paylaşıldı

Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı Münbiç saldırısının faili olarak paylaşıldı

Polis her yerde onu arıyor

Polis her yerde onu arıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MOBESE kamerasına yansıdı! Yemeğini köpekle paylaşan güzel yürekli abi

MOBESE'ye yansıdı! Yemeğini köpekle paylaşan güzel yürekli abi

Minik öğrenci Vali'ye verdiği cevapla herkesin sesi oldu

Vali şaştı kaldı! '15 gün yatacağım'

Kurbanların arasında siz de olabilirsiniz! 'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

Türkiye sayesinde ilk kez pamuk şeker yediler

Türkiye sayesinde ilk kez pamuk şeker yediler

Rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak

Rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak

Ot biçme makinesiyle kar küreyen Karadenizli sosyal medyada ilgi gördü

Ot biçme makinesiyle kar küredi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.