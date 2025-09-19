Mynet Trend

Kerim Kökden

YEREL MUTLULUK GLOBAL HEZİMET...

19.09.2025 12:28
Şampiyonlar Ligi’nde bizim için gecenin maçıydı…Frankfurt deplasmanı! Ama ne yazık ki bizim için parıltılarla başlayan gece, zifiri karanlık sonuçlandı.

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray’ı artık lig kesmez, hedef artık Avrupa olmalı demiştik. Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde yaşananlar ise bize Edirne’yi geçmeden paçaları sıvamamamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yerel oyun, local mutluluk ve hüsran… hepsi bir arada!

Galatasaray dün gece Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’ta Deutsche Park stadyumunda aslında maça iyi de başladı. Golü de bulduk ama vazgeçilmez sevdamız yine başımıza iş aştı. Basit hatalar! Neredeyse 3 golde de kendi oyuncumuza çarpan toplar, Yunus Akgün’ün basit pas hatası ve dağılış…

Bir de bu konu var. Okan Buruk’un Galatasaray’ının Avrupa’da bir anda maçtan bir anda kopuyor oluşu. Ama öyle bir oluyor ki bu olay, skor ne olursa olsun bir anda tam tersi senaryo oynanıyor. Young Boys, Alkmaar, Kiev, Prag kim olursa olsun! Oyuncular aynı, mekan aynı ama bir anda roller daima 180 derece farklı oluyor. İnanılmaz ama gerçek…

Sözün özü; ‘‘Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa!’’ söylemi artık bitmiş gibi duruyor. Ne o günkü futbol bugünküyle aynı, ne de o günkü Cimbom bugünküyle aynı! Kendini asla dev aynasında görmeyeceksin. Sükseli kadro kurdum ben, artık tamamım demeyeceksin. ‘‘Avrupa Fatihi’’ lafının altını dolduracaksın. Unutmayalım ki gerçek Avrupa Fatihi, lig de aslan, dışarda kedi olan değil, her tarafta aslan olandır…

