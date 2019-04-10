Mynet Trend

Yerel seçimlerde kendisine çıkan oy için Pascal Nouma sosyal medyadan cevap verdi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile birlikte kendisine oy çıkan eski futbolcu Pascal Nouma'dan cevap geldi.

Yerel seçimlerde kendisine çıkan oy için Pascal Nouma sosyal medyadan cevap verdi

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına "Tek Başkan Süleyman Seba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazarak oyunu kullanmış seçmenin Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmıştı.

103

Söz konusu haberin görselini Instagram hesabından paylaşan Pascal Nouma "Adımın seninle birlikte çıkması bile ne güzel. İyi ki doğmuşsun Süleyman Seba" notunu düştü. Paylaşımında muhtarlığa da değinen Nouma "Muhtarlık niye ya, bari beni de başkan yazsaydınız. Şu anda muhtar olarak aldığım 1 oyu düşünüyorum" diye ekledi.

104

Binlerce beğeni alan paylaşıma takipçileri "Parti kur oy verelim. Sana muhtarlık yakışır" gibi yorumlar yazarken, bazı takipçiler oyun heba edilmesine tepki gösterdi.

Oyu kullanan Kemal Cengiz isimli Beşiktaş taraftarı ise "Arkadaşlar, oyu ben verdim. Söz konusu haberde de belirtildiği gibi Antalya Büyükşehir için oyumu kullandım ve geçerli sayıldı. Alanya için de Süleyman Seba ve Pascal Nouma'yı tercih ettim. Bazıları tepki göstermiş oyumu heba ettim diye ama Alanya seçim sonuçlarına bakarsanız anlarsınız. Kazanan yıllar önceden belliydi. Ben de o yüzden 1 Nisan 1984'te başkan seçilen Süleyman Seba için tam 35 yıl sonra görevimi yapmak istedim. Yanına da yüreğinde Beşiktaş sevgisi hiç eksilmeyen Pascal Nouma'yı ekledim. Muhtarlığa alınma Pascal abi. Efsane Seba'nın yanında muhtar olmak büyük onurdur" ifadelerini paylaştı. Taraftar ayrıca, Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğünü başarıyla sürdüren eski Beşiktaş futbolcusu Sergen Yalçın'ın da ilçede olduğunu hatırlatarak Nouma'yı Alanya'ya davet etti.


Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!
Ünlü hakemden çarpıcı karar!Ünlü hakemden çarpıcı karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Pascal Nouma Süleyman Seba spor toto süper lig

En Çok Okunan Trend Haberler

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Kavga ihbarına gittiler, öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

Kavga ihbarına gittiler, öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

David Beckham'a unutulmaz şaka

David Beckham'a unutulmaz şaka

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajaxlı golcü David Neres DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Ünlü hakemden çarpıcı karar!

Ünlü hakemden çarpıcı karar!

Hikmet Karaman'dan Sapunaru'ya şık çalım

Hikmet Karaman Messi'ye özendi!

Herkesi geride bıraktılar!

Herkesi geride bıraktılar!

Adem Ljajic, Çaykur Rizespor maçında şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Sosyal medya yıkıldı...

Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'dan Xherdan Shaqiri'ye: Hiç tipim değil

Karius'un sevgilisinden olay sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.