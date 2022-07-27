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Yerin 150 metre altında! Turistler Hititler döneminden kalan Tuz Mağarası’na yoğun ilgi gösterdi

27.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar yaz tatili ile birlikte Tuz Mağarası’na yoğun ilgi göstermeye başladı.

Yerin 150 metre altında! Turistler Hititler döneminden kalan Tuz Mağarası’na yoğun ilgi gösterdi

Çankırı il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hititler döneminden beri yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası, her gün onlarca vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

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Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yenilenen Tuz Mağarası, sağlık turizmi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalışmaların sürdüğü mağara bir yandan da ziyaretçilerin akınına uğruyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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