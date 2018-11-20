Yerken bir daha düşünün: Bu balıklar zehirliyor

Çevremizde de bulunan bir metal türü olan civa, bakteriler ve doğal yollarla metil civa formuna dönüşebilir ve bu hali oldukça tehlikelidir. Bahsettiğimiz bu toksin bazı balık türlerinde de mevcuttur. Balıklar bu maddeyi yedikleri balıklardan ya da organizmalardan alırlar.
Civa oranı düşük balıklar; kısa ömürlü, çiftlik balıkları, küçük balıklar ve tatlı su balıklarıdır. Sıklıkla tüketilen hamsi, istavrit gibi balık türlerinde ise civa oranı oldukça düşüktür. Civa yönünden zehirleme ihtimali neredeyse yoktur. Tekir, palamut, uskumru, barbun gibi orta boy balıklarda da civa oranı yüksek değildir. Yani bu saydığımız balıklar sağlığımız için bir risk oluşturmuyorlar.
İri uskumru, kılıç balığı, iri ton balığı, balina ve köpek balığı yüksek oranda civa içeren balık türleridir. Bu balıkları sık tüketmek sağlığınız için büyük risk taşır. Konserve ton balıklarını tüketirken de aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz çünkü konserve balıklar da balığın iriliğine göre risk taşımaktadırlar. Konserve balıklar için önerilen şey ise civa oranı açıklanmış olanlardır.
Civa zehirlenmesi noktasında herkes tehlike altındadır ancak özellikle hamileler, 6 yaş altındaki çocuklar, metallere karşı bağışıklık sisteminde hassasiyeti olanlar, böbrek problemi yaşayanlar çok daha büyük risk taşırlar.
Hamile kadınların zararlı balık tüketmeleri sonucunda metil civa plesentaya geçer ve fetüsün hücrelerinde birikmeye başlar. Anne sütünden bebeğe ulaşan civa onun beyin gelişimine ve sinir sistemine zarar verir. Bebeğin motor becerilerini ve zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler.
Yukarıda saydığımız risk grubuna dahil değilseniz haftada bir bu tür balıkların tüketiminin vücuttaki civa miktarını etkilemeyeceğini söylüyorlar. Ancak düzenli tüketim sonrası kandaki civa miktarı birikecek ve bu yine bir sorun yaratacaktır. Eğer gebe kalmayı planlıyorsanız bu türlerden uzak durmalısınız.
Balığın yaşı ve boyutu civa miktarı konusunda önemlidir, yaşı ve iriliği arttıkça civa oranı da yükseliş gösterir. Balığın pişirme şekli bulunan civa miktarında herhangi bir değişiklik yaratmaz.