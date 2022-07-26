Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek güzelleşmek için bunu da yaptı! Görenler şok oldu

Geçirdiği estetik operasyonlara adından sıkça söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son olarak yüzüne sülük koydurup, hacamat yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hayat Harcadın Beni", "Dilimi Bağlasalar", "O Dudaklar Yine" ve "Unutmadım Seni Ben" gibi şarkıları dillere dolanan ve dünyaca ünlü oyuncu Anjelina Jolie'ye olan benzerliği nedeniyle 'yerli Anjelina Jolie' olarak anılan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yüzüne koyduğu sülüklerle paylaşım yaptı.

Zaman içindeki değişimiyle dikkat çeken Umut Akyürek, hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"MİGRENE DEVA OLSUN DİYE..."

Ünlü şarkıcı paylaşımına; "Hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdım, sizlerin de malumudur çok şifalı hem de Peygamber Efendimizin sünneti. Tabii epey korktum ortaya da bu komik görüntüler çıktı. Ben nevralji ve migrene deva olsun diye yaptırdım inşallah şifa yüce Allah'tan" notunu düştü.

