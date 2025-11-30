Yerli halkı şaşkına çevirdi: Uçurum kenarında lüks aracıyla seyahat etti!

Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Trabzonlu Muhammet Can, Almanya'dan memleketine hayali olan lüks spor aracı ile döndü. Kente giriş yaptığı anda birçok kişi tarafından kaydedilen Lamborghini, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. Trabzon'un caddelerinde, köy ve yayla yollarında aracıyla gezen Muhammet Can, vatandaşların hem fotoğraf çektirmesine hem de aracı yakından incelemesine izin verdi. Her yıl memleketine geldiğini belirten Can, "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.

Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Muhammet Can'ın özellikle babaannesinin Lamborghini'ye binmeye çalıştığı anları paylaştığı video milyonlarca izlenmeye ulaşırken, bölgedeki caddelerden yaylalara kadar çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini topladı.

"YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Lüks aracı ile memleketinde köy ve yaylaları gezdiğini belirten Muhammet Can, "Almanya'dan yaklaşık 2 ay önce memleketime geldim. Spor aracımla aracı buraya bıraktıktan sonra Almanya'ya geri döndüm. Yaklaşık 10 gün önce tekrar geldim. Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim" dedi.

Hayalinin spor araçla memleketine gelmek olduğunu kaydeden Can, "Almanya'da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık. Gören herkes araca binmek istiyor. Fotoğraf çektirmek gibi taleplerle karşılaşıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyadan çok kişi yazıyor. Hepsine zamanımız olmadığı için yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yüklenen bir video ile yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Can, "Bu araçla köye çıktım. Ailemle beraber çay içiyorduk. Babaannem bastonu ile geldi. Arabaya bin dedim. Binemem dedi. Biraz ısrar edince kabul etti. O anlarda tesadüfen video çektik. Sosyal medyaya yükledik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştim. Bu arabanın 2027 yılına kadar süresi var. O zamana kadar burada kalacak. 2027 yılında süresi dolduğunda başka arabayla geleceğim" ifadelerini kullandı.