Yerli komedi sevenlere müjde! “Müstakbel Damat” filmi vizyona girmek için gün sayıyor

Ağırlıklı olarak 5 hafta boyunca Kıbrıs'ta gerçekleştirilen filmin yönetmen koltuğuna İlker Ayrık otururken, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M. Serdar Fırat ve Yücel Erten yer alıyor.

“ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

Filmin çekimlerinin 3 yıl öncesinde tamamlanmasına rağmen vizyona giremediği süreç içinde birçok şeyin değiştiğini ifade eden başrol oyuncusu İlker Ayrık, “Filmde kendini kayınpederine sevdirmeye çalışan bir adamın yaşadığı aksaklıklar kaleme alınmışken hikaye gerçek oldu ve 3 yıl boyunca yaşamadığımız aksaklık kalmadı. Dünyada bir ilk gerçekleşti ve pandemi ile karşı karşıya kaldık. Evlenenler, çocuğu olanlar oldu bu süreçte. Filmde bazı sahneler ve atışmalar Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesi üzerineydi ama bu süreçte iki kere Fenerbahçe yenildi. Çok şey değişti arkadaşlar, şaka bir yana güzel bir film bekliyor sinemaseverleri." diye konuştu.

Basın toplantısına yurt dışındaki "Balkan Ninnisi" setinden bağlanan Erdal Özyağcılar da "Çok mutluyum film vizyona girebileceği için. Hepimizin malumu pandemi sürecini atlattık. Çok şükür normale döndük. Filmin gişesi bol, yolu açık olsun." dedi.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU

"Müstakbel Damat", ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. (AA)



