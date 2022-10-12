Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yerli komedi sevenlere müjde! “Müstakbel Damat” filmi vizyona girmek için gün sayıyor

Yerli komedi sevenlere müjde! “Müstakbel Damat” filmi vizyona girmek için gün sayıyor

12.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral'ın üstlendiği "Müstakbel Damat" adlı film, 11 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Çekimleri 3 yıl öncesinde tamamlanan yerli komedi filmi vizyona girmek için gün sayıyor.

Yerli komedi sevenlere müjde! “Müstakbel Damat” filmi vizyona girmek için gün sayıyor

Ağırlıklı olarak 5 hafta boyunca Kıbrıs'ta gerçekleştirilen filmin yönetmen koltuğuna İlker Ayrık otururken, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M. Serdar Fırat ve Yücel Erten yer alıyor.

“ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

kapak sinema1

Filmin çekimlerinin 3 yıl öncesinde tamamlanmasına rağmen vizyona giremediği süreç içinde birçok şeyin değiştiğini ifade eden başrol oyuncusu İlker Ayrık, “Filmde kendini kayınpederine sevdirmeye çalışan bir adamın yaşadığı aksaklıklar kaleme alınmışken hikaye gerçek oldu ve 3 yıl boyunca yaşamadığımız aksaklık kalmadı. Dünyada bir ilk gerçekleşti ve pandemi ile karşı karşıya kaldık. Evlenenler, çocuğu olanlar oldu bu süreçte. Filmde bazı sahneler ve atışmalar Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesi üzerineydi ama bu süreçte iki kere Fenerbahçe yenildi. Çok şey değişti arkadaşlar, şaka bir yana güzel bir film bekliyor sinemaseverleri." diye konuştu.

Basın toplantısına yurt dışındaki "Balkan Ninnisi" setinden bağlanan Erdal Özyağcılar da "Çok mutluyum film vizyona girebileceği için. Hepimizin malumu pandemi sürecini atlattık. Çok şükür normale döndük. Filmin gişesi bol, yolu açık olsun." dedi.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU

afiş

"Müstakbel Damat", ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. (AA)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (7 Ekim 2022)Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (7 Ekim 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkısıyla gündem olmuştu! Vizyon tarihi kesinleştiŞarkısıyla gündem olmuştu! Vizyon tarihi kesinleşti
Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...
‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
Erdal Özyağcılar Hande Soral İlker Ayrık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”

Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Dekoltesini gören bir daha baktı! “Elbise nerede?”

Dekoltesini gören bir daha baktı! “Elbise nerede?”

''Başkalarıyla da birlikte oluyoruz!'' Tek bir kuralları var...

''Başkalarıyla da birlikte oluyoruz!'' Tek bir kuralları var...

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.