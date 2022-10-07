Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (7 Ekim 2022)

Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington'un başrollerini paylaştığı "Amsterdam" izleyici ile buluştu. Selahattin Sancaklı ve Mert Kılıç'ın yönettiği "Komutan", Suriye'de şehit düşen üç askerin naaşını Türkiye'ye getirmeye çalışan bir grup askerin hikayesini işliyor. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin başrollerinde oynadığı "Kim Bu Aile?", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Mustafa Özer'in yönettiği; Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı, Funda Yıldız ve Ali Doğu Arat'ın rol aldığı "İçimdeki Varlık" ile Aziz Özuysal'ın filmi "Yasaklı Köy" yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini aldı.

VİZYON HAREKETLENDİ

AMSTERDAM David O. Russell'ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı, 1930'lu yıllarda, tanık oldukları cinayetin zanlısı haline gelen ve Amerikan tarihindeki en çirkin entrikalardan birini ortaya çıkaran üç arkadaşın hikayesini işliyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy ve Robert De Niro yer alıyor.

EFSANE TAKIM: BİLİM KAHRAMANLARI Suat Emuce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Efsane Takım: Bilim Kahramanları", geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung'a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım'ın hikayesini anlatıyor.

EVRENLER SAVAŞI Dong-hoon Choi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore filmi "Evrenler Savaşı", Goryeo Hanedanlığı'nın sonundaki efsanevi kılıcı ele geçirmek isteyen silahşor ve 2022'de bir insanın bedenine hapsedilmiş uzaylı bir mahkumun peşine düşenler arasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Ryu Jun-yeol, Woo-bin Kim, Tae-ri Kim'in rol aldığı yapım, bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

İÇİMDEKİ VARLIK İçimdeki Varlık, kamp için gittikleri bir yerde keşfettikleri mağarada mahsur kalan bir grup arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Senaryosunu İbrahim Yılmaz’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Mustafa Özer’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Şevki Özcan, Burcu Genç, Metin Kırmızı ve Funda Yıldız bulunuyor.