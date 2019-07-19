Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı! İşte detaylar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yerli otomobil ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yerli üretim gerçekleştirmek için çalışan ekibin adeta bir 'start-up' mantığıyla çalıştığını ve ABD ve Tesla örneği yerine Çin örneği üzerinden hareket ettiğini belirten Altaylı, yerli otomobilin C sınıfı bir SUV olacağını yazdı.

ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

İlk yerli SUV markasının menzilinin maksimum 500 km olacağını ifade eden Altaylı yazısında, "Tamamen elektrikli ve tüm altyapısı ona göre sıfırdan oluşturuldu. Sıfırdan planlanmış şase üzerine, tüm tasarımlar yerli ve milli olarak yapılıyor, parçalara ve tasarımlara patent alınma aşamasına gelinmiş bile. Yani hem fikri hem endüstriyel mülkiyeti yerli olacak. Patent aşaması biraz meşakkatli ve yavaş ilerleyen bir süreç. Yerli SUV pazara çıktığı dönemde uluslararası rekabete uygun, otonom sürüşe büyük ölçüde hazır olacak. Yani 10 yıl içinde olur olmaz ama dünya çapında pazar ne kadar otonomsa bu otomobil de o kadar olacak" ifadelerine yer verdi.

Altaylı'nın ilk yerli elektrikli SUV yazısının tamamını okumak için tıklayın

