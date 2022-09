Tüm dünyada merakla bekleniyordu! HBO dizisi The Last of Us'tan ilk fragman yayınlandı!

Popüler video oyunu The Last of Us'ın dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı. Dizi, modern uygarlığın yok oluşunun 20 yıl sonrasında, katı bir karantina bölgesinde kalan 14 yaşındaki Ellie'yle onu oradan kurtarması için tutulan Joel'un çıktıkları zorlu yolculuğu konu alıyor.

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce ve Anna Torv gibi isimler bulunuyor. Dizinin 10 bölümlük ilk sezonunda yönetmen koltuğunda ise Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb ve Liza Johnson yer alıyor.

Save who you can save. #TheLastOfUs is coming in 2023 to HBO Max.



Follow @TheLastofUsHBO for the latest updates on the @HBO original series. pic.twitter.com/X3vGxSDSN7