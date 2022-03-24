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Yeşil elbisesinin içinde ışıl ışıl! Kate bir zümrüt gibi…

24.03.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cambridge Düşesi, Prens William ile Karayipler turunun beşinci gününde katıldıkları bir devlet yemeği için İngiliz moda tasarımcısı Jenny Packham tarafından özel olarak tasarlanmış ışıltılı zümrüt bir gece elbisesiyle görüntülendi.

Yeşil elbisesinin içinde ışıl ışıl! Kate bir zümrüt gibi…

Karayipler'deki kraliyet turunda Prens William ile Jamaika'da bir devlet yemeğine katılan Kate, görünümüyle göz kamaştırdı. Giydiği elbisenin tasarımcı Packham'ın £3,791'lik 'tasarladığı gece elbisesinin özel tasarım bir versiyonu olduğu iddia edildi.

Görünüşünü zümrüt ve elmas küpeler ve majestelerinin özel gün için ödünç verdiği bir bilezikle tamamladı.

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Cambridge Düşesi, Kraliçe'nin fotoğrafının yer aldığı bir broş da taktı. Düşesin taktığı çarpıcı mücevherler, Kraliçe'nin Zümrüt Püskül Parure'sinden ödünç alındı.

Eşi Prens William da asil görünümüyle yanındaydı. İkili Jamaikalı liderlerle tanışıp sohbet etti.

ZEYTİN DALI UZATTILAR

Prens William, Jamaika'ya yaptığı yedi dakikalık konuşmada kölelikten duyduğu 'üzüntüyü' dile getirdi. 90 davetlinin dinlediği bu konuşma ile alkışları topladı.

Kate ise, kraliyet ailesine birçok Jamaikalı'nın geçmişteki zulümler ve köle ticaretine karıştıkları için monarşiden bir özür istediğini söyleyen Mike Golding ile iletişime geçti.

Kate seyahatlerinden çok keyif aldığını ancak kısa sürdüğü için üzgün olduğunu ifade etti.

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