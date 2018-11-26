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Yeşilay, 'Şişenin Dibi Sergisi'yle alkolün zararlarına dikkat çekiyor

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
GÜNDEM  | 26.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

"Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, duvara gömülü şişelerin içindeki görsellerle alkolün yol açtığı tahribat anlatmaya çalıştı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.

Alkolün zararını gözler önüne serdiler

Yeşilay Cemiyeti "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.
Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.
Şehir Hatları'nın en yoğun vapur iskelelerinden biri olan Karaköy Vapur İskelesi'nden geçen vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi.Çok sayıda İstanbullu durup şişelerin içerisindeki görsellere bakarak alkolün zararlarını gözlemledi.
Bazı vatandaşların da çocuklarını kucaklayarak alkol şişelerinin içerisini gösterdiği görüldü. Sergi yarın akşama kadar açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
alkol bağımlılığı yeşilay Alkol Farkındalık Haftası

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