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  4. Yeşilçam'dan bir çınar daha gitti! Artist Ahmet lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir çınar daha gitti! Artist Ahmet lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

25.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet" ve "Dokunmayın Dünyama" gibi filmlerdeki performansıyla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ahmet Cengiz hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Yeşilçam oyuncularından "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz'den acı haber geldi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu yaşamını yitirdi.

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70 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

AHMET CENGİZ KİMDİR?

Ahmet Cengiz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında dünyaya geldi.

Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma’’ gibi çok sayıda filmde oynadı.

Usta oyuncu rol aldığı bir yapımın kavga sahnesinde burnu kırılınca sinemayı bırakmıştı.

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