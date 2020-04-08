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  4. Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Emektar Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

230'a yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı (79), dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay verdi.

“SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ”

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, “Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi” ifadelerini kullandı.

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CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

1941 Samsun doğumlu olan oyuncuyu genelde mafya babasının adamı rolünde izledik hep. Çoğunlukla da ya telefona bakarken ya da kapıda nöbet tutarken… Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir. Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır. Ünlü oyuncu 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yeşilçam, cevdet balıkçı, vefat,

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin,bizim zamanımızdaki filmlerin dayak yiyen elemanlarındandı.
allah rahmet eylesin
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