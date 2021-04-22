Yeşilçam dizisinde kim hangi rolde oynuyor? Çağatay Ulusoy'un Blu TV dizisi Yeşilçam'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Semih Ateş hikayeler olmadan yaşayamayan, sinemadan gözü dönen, “Film çekemezsem ölürüm ben!” anlayışına sahip, hırslı ve genç bir prodüktördür. Tüm hayatı filmler olan sinema aşığı Semih Ateş’in tek amacı batan şirketini yeni bir film ile yeniden ayağa kaldırmak, Yeşilçam’da kaybettiği itibarını ve kendisini terk eden Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu olan eski eşi Mine Cansu’yu yeniden kazanabilmektir.

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

TÜLİN SAYGI (AFRA SARAÇOĞLU)

Hakan’ın, tesadüfen gördüğü ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kızı, Semih ile tanıştırmasıyla Tülin oyunculuk dünyasına adım atar. Tülin, Yeşilçam’ın kapısını sadece güzel bir yüz değil gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel bir oyuncudur. Semih’ten ilk andan itibaren etkilenen Tülin, ışıltısı, zekası ve açık sözlülüğüyle başta Semih olmak üzere etrafındaki herkesi kendine hayran bırakmaktadır.

MİNE CANSU (SELİN ŞEKERCİ)

Bir zamanlar Yeşilçam’ın en ünlü oyuncusu, Semih’in eski eşi olan Mine Cansu yaş almaya ve yavaş yavaş gözden düşmeye başlamıştır. Semih’e hala çok değer vermekte ancak birlikte olamayacaklarını da adı gibi bilmektedir. Tek başına, tırnaklarıyla kazıyarak çıktığı kariyer basamaklarını inmeye hiç niyeti olmayan Mine, Yeşilçam’da tutunabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

REHA ESMER (YETKİN DİKİNCİLER)

Yeşilçam’ın en ünlü prodüktörlerinden olan Reha, güçlü, zengin ve evli bir adamdır. Yeşilçam’da her yol bir şekilde Reha Esmer’e çıkar. Herkesin dostu gibi davransa da kişisel çıkarları ve iktidar hırsı sebebiyle düşman gördüklerini Yeşilçam’dan silmek için gücünü ve nüfuzunu kullanmaktan bir an olsun çekinmez.