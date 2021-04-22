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Yeşilçam dizisinde kim hangi rolde oynuyor? Çağatay Ulusoy'un Blu TV dizisi Yeşilçam'ın konusu ve oyuncu kadrosu

22.04.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dönem dizisi Yeşilçam'la ekranlara dönüyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Yeşilçam dizisi ilk bölümüyle Blu TV'de yayınlanmaya başladı. 1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesinin anlatılacağı Yeşilçam dizisindeki karakterlerle ilgili detaylar da belli oldu.

Yeşilçam dizisinde kim hangi rolde oynuyor? Çağatay Ulusoy'un Blu TV dizisi Yeşilçam'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat veren Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Yeşilçam dizisinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstleniyor. Senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci yer alıyor.

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Blu TV'nin iddialı dizisi Yeşilçam'ın oyuncu kadrosu ve rolleri hakkındaki detaylar da belli oldu.
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Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat veriyor.

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Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

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SEMİH ATEŞ (ÇAĞATAY ULUSOY)

Semih Ateş hikayeler olmadan yaşayamayan, sinemadan gözü dönen, “Film çekemezsem ölürüm ben!” anlayışına sahip, hırslı ve genç bir prodüktördür. Tüm hayatı filmler olan sinema aşığı Semih Ateş’in tek amacı batan şirketini yeni bir film ile yeniden ayağa kaldırmak, Yeşilçam’da kaybettiği itibarını ve kendisini terk eden Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu olan eski eşi Mine Cansu’yu yeniden kazanabilmektir.

Semih Ateş (Çağatay Ulusoy)

TÜLİN SAYGI (AFRA SARAÇOĞLU)

Hakan’ın, tesadüfen gördüğü ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kızı, Semih ile tanıştırmasıyla Tülin oyunculuk dünyasına adım atar. Tülin, Yeşilçam’ın kapısını sadece güzel bir yüz değil gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel bir oyuncudur. Semih’ten ilk andan itibaren etkilenen Tülin, ışıltısı, zekası ve açık sözlülüğüyle başta Semih olmak üzere etrafındaki herkesi kendine hayran bırakmaktadır.

Tülin Saygı (Afra Saraçoğlu)

MİNE CANSU (SELİN ŞEKERCİ)

Bir zamanlar Yeşilçam’ın en ünlü oyuncusu, Semih’in eski eşi olan Mine Cansu yaş almaya ve yavaş yavaş gözden düşmeye başlamıştır. Semih’e hala çok değer vermekte ancak birlikte olamayacaklarını da adı gibi bilmektedir. Tek başına, tırnaklarıyla kazıyarak çıktığı kariyer basamaklarını inmeye hiç niyeti olmayan Mine, Yeşilçam’da tutunabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Mine Cansu (Selin Şekerci)

REHA ESMER (YETKİN DİKİNCİLER)

Yeşilçam’ın en ünlü prodüktörlerinden olan Reha, güçlü, zengin ve evli bir adamdır. Yeşilçam’da her yol bir şekilde Reha Esmer’e çıkar. Herkesin dostu gibi davransa da kişisel çıkarları ve iktidar hırsı sebebiyle düşman gördüklerini Yeşilçam’dan silmek için gücünü ve nüfuzunu kullanmaktan bir an olsun çekinmez.

Reha Esmer (Yetkin Dikinciler)

İZZET ORKAN (ÖZGÜR ÇEVİK)

İzzet, Amerika’dan gelen genç bir bürokrat ve siyasetçidir. Geleceğin başbakanı gözüyle bakılmaktadır. Sinema ve siyaseti iç içe düşünen İzzet, sinemanın Türkiye’de de ideolojik bir araç olarak kullanılmasının ve milli film yaptırmanın yollarını arar. Siyasetçi kimliğinin yanında karanlık bir özel hayatı ve karanlık hazları vardır.

İzzet Orkan (Özgür Çevik)

HAKAN İNCEKARA (BORA AKKAŞ)

Hakan, Semih’in biricik dostu, iş ortağı ve aynı zamanda başının da belasıdır. Mine Cansu’nun erkek kardeşi olan Hakan, ablasıyla boşanmasına rağmen eniştesi Semih’i yalnız bırakmamış ve en büyük destekçisi olmuştur. En büyük zaafı ise kadınlardır. Çapkınlıkları ve düşüncesizlikleri ile Semih’e zaman zaman illallah ettirse de her zaman Semih’in iyiliğini düşünüp onun yanında olmuştur.

Hakan İncekara (Bora Akkaş)

MÜMTAZ BOLAT (ALTAN ERKEKLİ)

Genç bir delikanlıyken Kosta Amca’nın ricasıyla Semih’i yanına alan ve ona Yeşilçam’da yol gösteren Mümtaz Bey, 20 yılı aşkın süredir Semih Ateş’le beraber çalışan bir sinema emekçisidir. Adana salonlarının son durumu, hangi filmin kaç hasılat yaptığı, hangi filmin çıktığı ve hangisinin battığı Mümtaz Bey’den sorulur.

Mümtaz Bolat (Altan Erkekli)

ADVİYE SAYGI (NİLÜFER AÇIKALIN)

Güzel kızı Tülin’i tek başına büyütmüş olan Adviye Hanım, kızının Yeşilçam’da başarılı olmasını en az Tülin kadar istemektedir. Kızı ve kendisi için en güvenilir insanları bulmaya çalışırken zaman zaman Yeşilçam’da yolunu kaybeden Adviye Hanım’ın en büyük zaafı ise renkli gece hayatı ve bir türlü vazgeçemediği içkidir.

Adviye Saygı (Nilüfer Açıkalın)

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Çağatay Ulusoy
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