Yeşilçam dizisinden ilk fragman yayınlandı! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

BluTV'nin bu sene adından sıkça söz ettirecek özel yapımı 'Yeşilçam' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takvimler 22 Nisan'ı gösterdiğinde BluTV'de nostalji rüzgarları esecek. İzleyenleri Yeşilçam döneminin özlenen atmosferine götürecek olan dizinin fragmanı yayınlandı.
Sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat veren Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, izleyenleri ekran başına kilitleyecek diziden ilk fragman paylaşıldı.
Müzikleriyle de dikkat çeken fragmanda Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Semih Ateş'in çekmek istediği filmden Yeşilçam dünyasının kurallarına, o dünyada kendini var etmek isteyenlerin hayallerine ve var olanların hayal kırıklıklarına kadar birçok kesit yer alıyor.
İzleyenlerin o döneme dair anıları yeniden hatırlayacağı ve çok farklı duygular yaşayacağı 'Yeşilçam'ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncular bir araya geliyor.
Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleminin usta yönetmen Çağan Irmak'ın rejisiyle buluştuğu Sunset Film imzalı 'Yeşilçam'ın yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor.
60'lı yılların Türkiye'sinin gölgesinde varlığını sürdüren Yeşilçam Sineması'nın iç yüzünü bir sinema tutkunu üzerinden anlatacak olan 'Yeşilçam' 22 Nisan'da sadece BluTV'de!
Nostaljik atmosferi, ikonik karakterleri, dönemin kendisine hayran bırakan kostümleri ve dekoru ile ses getirecek olan projenin çarpıcı afişi de izleyiciyle buluştu.
Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.
Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.
Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin senaryosunu başarılı yazarlar Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor.
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