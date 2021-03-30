MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yeşilçam dizisinden ilk fragman yayınlandı! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Yeşilçam dizisinden ilk fragman yayınlandı! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

30.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Blu TV'de yayınlanacak olan dönem dizisi Yeşilçam'la ekranlara dönüyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Yeşilçam dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesinin anlatılacağı Yeşilçam dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor? İşte Yeşilçam dizisi fotoğrafları, konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı.

BluTV'nin bu sene adından sıkça söz ettirecek özel yapımı 'Yeşilçam' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takvimler 22 Nisan'ı gösterdiğinde BluTV'de nostalji rüzgarları esecek. İzleyenleri Yeşilçam döneminin özlenen atmosferine götürecek olan dizinin fragmanı yayınlandı.

BluTV_Yeşilçam_Fragman (1)

Sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat veren Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, izleyenleri ekran başına kilitleyecek diziden ilk fragman paylaşıldı.

BluTV_Yeşilçam_Fragman (3)

Müzikleriyle de dikkat çeken fragmanda Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Semih Ateş'in çekmek istediği filmden Yeşilçam dünyasının kurallarına, o dünyada kendini var etmek isteyenlerin hayallerine ve var olanların hayal kırıklıklarına kadar birçok kesit yer alıyor.

BluTV_Yeşilçam_Fragman (5)

İzleyenlerin o döneme dair anıları yeniden hatırlayacağı ve çok farklı duygular yaşayacağı 'Yeşilçam'ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncular bir araya geliyor.

BluTV_Yeşilçam_Fragman (7)

Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleminin usta yönetmen Çağan Irmak'ın rejisiyle buluştuğu Sunset Film imzalı 'Yeşilçam'ın yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor.

yesilcam-4-Firc
60'lı yılların Türkiye'sinin gölgesinde varlığını sürdüren Yeşilçam Sineması'nın iç yüzünü bir sinema tutkunu üzerinden anlatacak olan 'Yeşilçam' 22 Nisan'da sadece BluTV'de!

BluTV_Yeşilçam_Fragman (8)
Nostaljik atmosferi, ikonik karakterleri, dönemin kendisine hayran bırakan kostümleri ve dekoru ile ses getirecek olan projenin çarpıcı afişi de izleyiciyle buluştu.

Yeşilçam Afiş (1)

ÇAĞATAY ULUSOY YEŞİLÇAM YAPIMCISI ROLÜNDE!

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

BluTV_Yeşilçam_Fragman (10)

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

yesilcam-7gVy

Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin senaryosunu başarılı yazarlar Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor.

Yeşilçam (3)

BluTV_Yeşilçam_Fragman (11)

yesilcam-6-aN8e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Masumlar Apartmanı neden yokMasumlar Apartmanı neden yok
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Netflix'in yeni Türk dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı! Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix yeni Türk dizisini duyurdu! Çarpıcı konusuyla dikkat çekecek

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı neden yok

Masumlar Apartmanı neden yok? TRT 1'den Masumlar Apartmanı açıklaması!

Masumlar Apartmanı için flaş karar! TRT duyurdu

Bir Zamanlar Çukurova’daki kahve köşesi halkın kullanımına açıldı!

Bir Zamanlar Çukurova’daki kahve hayranlarının gözdesi oldu!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle | Doğan ölüyor mu?

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.