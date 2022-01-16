Yeşilçam filmine adını veren kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar'ın başrollerde olduğu 1969 yapımı Yeşilçam filmine de adını veren seyrek taneli ve kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

A.) Çatalkara

B.) Kişmiş

C.) Razaki

D.) Kınalı Yapıncak

Doğru cevap: D seçeneği

