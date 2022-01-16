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Yeşilçam filmine adını veren kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

16.01.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında, "Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar'ın başrollerde olduğu 1969 yapımı Yeşilçam filmine de adını veren seyrek taneli ve kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yeşilçam filmine adını veren kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar'ın başrollerde olduğu 1969 yapımı Yeşilçam filmine de adını veren seyrek taneli ve kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

A.) Çatalkara
B.) Kişmiş
C.) Razaki
D.) Kınalı Yapıncak

Doğru cevap: D seçeneği

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