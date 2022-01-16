Yeşilçam filmine adını veren kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında, "Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar'ın başrollerde olduğu 1969 yapımı Yeşilçam filmine de adını veren seyrek taneli ve kırmızı benekli üzüm çeşidi hangisidir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum