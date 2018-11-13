Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer pazarcılık yapıyor

1967'de Milliyet Gazetesi tarafından yapılan güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. 1900'lü yıllarda Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Serpil Örümcer, şu sıralar zor günler geçiriyor. Sanatçı Avcılar Ambarlı'da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyor. Yaşadığı zorlukları anlatan Serpil Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep ediyor. ÇALIŞMANIN AYIBI YOK Pazardaki çalışanların ve Avcılar Belediyesi'nin kendisine destek olduğunu dile getiren Serpil Örümcer ''Bir kızım var rahatsız, iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabii ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy'de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkılınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun kendilerinden'' dedi.

''GÖRMEME İHTİMALİM VAR'' Sağlık sıkıntısından ve maddi anlamda zorluk çektiğini söyleyen Serpil Örümcer, ''Katarakt var. Ben biraz ihmal ettim derken tabii maddiyatsızlık bunun önüne geçti. Katarakt kalınlaşmış ve görmeme ihtimalim var. Göz kapanacak. Buna da şükür demekten başka çaremiz yok'' diye konuştu. ''PARALIYSANIZ PEŞİNİZİ BIRAKMAZLAR'' Kötü insanların gazabına uğradığını belirten Serpil Örümcer ''Hani bir laf vardır tencerem kaynarken, maymunum oynarken diye. Siz eğer şöhretliyseniz, paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar. Ama bittiyseniz, düştüyseniz maalesef selam bile vermezler. Ben kötü insanların gazabına uğradım. Dost mu değil mi bir de onu öğrendim'' dedi. ''İBRAHİM TATLISES 'BENİMLE ÇALIŞIR MI?' DEDİ AMA...'

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İbrahim Tatlıses'in kendisine iş teklifi sunduğunu fakat sonrasında kendisine ulaşamadığını ifade eden Serpil Örümcer, ''Hep televizyonlara çıktım ben bana bir iş verin, millete avuç açmayayım dedim. Bu arada İbrahim Tatlıses çıktı ve 'Benimle çalışır mı Serpil Örümcer?' dedi. Bana telefonlarını bıraktı menajerinin. Biz kendisine bir türlü ulaşamadık. İş verse de sağ olsun iş vermese de'' şeklinde konuştu.