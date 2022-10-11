MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son haliyle beğeni topladı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son haliyle beğeni topladı

11.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle başrolde yer alan, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sonbaharı sosyal medyada karşıladı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" dedi.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son haliyle beğeni topladı

Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlernde yer alan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zaman zaman evinin manzarasını zaman zaman da yaptığı resimleri paylaşan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini de takipçileriyle paylaştı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu "Sonbaharın güzel günlerinden" notuyla yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş", "Hâlâ güzel kadınsın" yorumlarında bulundu.

jkl

BİR DÖNEME DAMGA VURDU

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaşmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçta fena yuhalandı! Öpücük işe yaramadıMaçta fena yuhalandı! Öpücük işe yaramadı
Şoke eden karar! Ayrıldığını duyurduŞoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu
O isim yine Alişan'ı hedef aldı! Şoke eden sözler: Cenaze günü...O isim yine Alişan'ı hedef aldı! Şoke eden sözler: Cenaze günü...
Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Gülşen kadınları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.