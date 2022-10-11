Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son haliyle beğeni topladı

Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlernde yer alan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zaman zaman evinin manzarasını zaman zaman da yaptığı resimleri paylaşan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini de takipçileriyle paylaştı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu "Sonbaharın güzel günlerinden" notuyla yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.

67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş", "Hâlâ güzel kadınsın" yorumlarında bulundu.

BİR DÖNEME DAMGA VURDU

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaşmıştı.



