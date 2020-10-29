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  4. Yeşilcam'ın güzeli Deniz Akbulut ortaya çıktı! Neden görme yetisini kaybettiğini açıkladı

Yeşilcam'ın güzeli Deniz Akbulut ortaya çıktı! Neden görme yetisini kaybettiğini açıkladı

29.10.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’a bir dönem damga vuran ve birçok filmde oynayan, bir anda görme yetisini kaybeden Deniz Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı. Görme yetisini neden kaybettiğini açıklayan Deniz Akbulut kimdir merak konusu oldu.

1980’li yıllarda Yeşilçam’a damgasını vuran Deniz Akbulut körme yetisini neden kaybettiğini yıllar sonra açıkladı. Uçankuş TV'ye katılan Deniz Akbulut, 20 sene önce yaşadıklarını “Hayatın İçinden” programında anlattı. “

Akbulut Eski eşiniz sizden helallik istese hakkınızı helal eder misiniz?” sorusuna “Allah’a havale ediyorum. Hakkımı helal ederdim, kötülük yapamam” diyerek cevap verdi.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Akbulut’un, “eski eşim beni döverek kör etti” iddiaları karşısında yayına telefonla bağlanan eski eş Erdoğan Kendigelen eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyledi.

Deniz Akbulut geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses ile ilgili "‘Ben senden çok hoşlanıyorum’ dedi ve beni yatağa doğru itti. Şaşırdım, heyecanlandım, panik oldum." 'Senden çok hoşlanıyorum' dedi. Ben titremeye başladım, genç bir kadınım. Kendimi bırakabilirdim kollarına…" demişti.

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DENİZ AKBULUT KİMDİR?

1965 yılında zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Deniz Akbulut, bir süre Londra'da genç kızlara görgü eğitimi veren bir okula devam etti. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1976 yılında Yirmidört Saat adlı filmle sinemaya adım attı. “Kaderi Zorlama” filminin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın filmde oynadı.

1991 yılında bir gün film setindeyken aniden görme yetisini yitirdi. Kimi tansiyon dedi sebebi için kimi kullandığı bir ilacın buna yol açtığını söyledi. Deniz Akbulut, üstelik sadece 31 yaşındayken gözlerini kaybedip sonsuz bir "beyazlığa" gömüldü. Bir süre kariyerine de ara vermek zorunda kaldı. Gözlerinin açılması için ameliyat olması gerekiyordu ama yeterli maddi imkanları olmadığı için ameliyat olamadı. Akbulut, Çöpten Kalpler, Deniz Sınır gibi yapımlarda rol aldı.

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