Yeşilcam'ın güzeli Deniz Akbulut ortaya çıktı! Neden görme yetisini kaybettiğini açıkladı

1980’li yıllarda Yeşilçam’a damgasını vuran Deniz Akbulut körme yetisini neden kaybettiğini yıllar sonra açıkladı. Uçankuş TV'ye katılan Deniz Akbulut, 20 sene önce yaşadıklarını “Hayatın İçinden” programında anlattı. “

Akbulut Eski eşiniz sizden helallik istese hakkınızı helal eder misiniz?” sorusuna “Allah’a havale ediyorum. Hakkımı helal ederdim, kötülük yapamam” diyerek cevap verdi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Akbulut’un, “eski eşim beni döverek kör etti” iddiaları karşısında yayına telefonla bağlanan eski eş Erdoğan Kendigelen eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyledi.

Deniz Akbulut geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses ile ilgili "‘Ben senden çok hoşlanıyorum’ dedi ve beni yatağa doğru itti. Şaşırdım, heyecanlandım, panik oldum." 'Senden çok hoşlanıyorum' dedi. Ben titremeye başladım, genç bir kadınım. Kendimi bırakabilirdim kollarına…" demişti.

DENİZ AKBULUT KİMDİR?

1965 yılında zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Deniz Akbulut, bir süre Londra'da genç kızlara görgü eğitimi veren bir okula devam etti. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1976 yılında Yirmidört Saat adlı filmle sinemaya adım attı. “Kaderi Zorlama” filminin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın filmde oynadı.