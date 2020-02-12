Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

İstanbul'da 1911'de dünyaya gelen Vahi Öz, Samsun'da okuduğu liseyi bitiremeden sanat dünyasının içine atıldı ve ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1930'da profesyonel oyunculuğa adım atan ve Raşit Rıza Trupu ile Anadolu'yu karış karış gezerek oyunlar sergileyen Öz, 1938-1945'te Ankara Radyosu temsil kolunda görev yaptı.

Vahi Öz, oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yaparken, 1952 yapımı Süt Kuzuları'nda yönetmen ve oyuncu, Kan Kardeşler ve Süt Kardeşler filmlerinde yönetmen olarak görev yaptı.

Yeşilçam'da oyuncuların plak yapma modasına uyarak 1964'te Serengil Plak için bir 45'lik yapan Öz, ön yüzünde Bedia adlı parçayı, arka yüzünde ise Öztürk Serengil'le birlikte Bekarlıktan Kurtulduk adlı parçayı seslendirdi.

GÖRÜNTÜSÜYLE BİLE İNSANLARI GÜLDÜRMEYİ BAŞARDI

Neredeyse hiç renkli filmde rol almayan, özellikle Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle hafızalarda yer eden Öz, hiçbir şey yapmasa da sırf görüntüsüyle bile insanları güldürebilmeyi başarabilmiş nadir komedyenlerden biri oldu.

İlk evliliğini 1940'ta yapan ve bu evliliğinden Taner isminde bir oğlu olan Vahi Öz'ün son oyunu, Madam Roza'yı canlandırdığı Bekar Biti oldu. Öz, 12 Şubat 1969'da prostat kanseri nedeniyle vefat etti.

"BU EVDE KÜÇÜK BİR DRAM OYNANIYOR"

Vefatının ardından oyuncu dostu Sadri Alışık bir dergiye verdiği röportajda Vahi Öz'ü şöyle anlatmıştı: "Vahi Babayı Ankara Radyosunda iken sesinden tanırım. Daha sonra film setlerinde tanıştık arkadaş olduk, dost olduk. Hatta bir dönem o, ben ve Mualla Sürer üçlü sacayağı olduk. Ölümünden 10 gün önce evine geçmiş olsuna gitmiştim. Oturduk konuştuk, eski günleri hatıraları tazeledik. 'Bomba gibisin Vahi Baba, yakında gene beraber oynarız.' dedim. Acı acı güldü, gözleri çok uzaklara daldı. 'Yok Sadriciğim yok, yolcuyum ben. Bu evde küçük bir dram oynanıyor. Kanserim. Kurtuluş yok. Hissediyorum ama Jale'ye (eşi) bir şey söyleyemiyorum. Onlar biliyorlar, bana söylemiyorlar. Böyle bir aldatmacadır gidiyor' dedi. Sonra bana bir kanarya hediye etti. Hayatımda hiç kanarya bakmış değilim. 'Nasıl bakacağız? Bu kanarya kaç yıl yaşar?' diye soracak oldum. Ensemden tuttu 'Hiç merak etme' diyerek belki beni hayatımda ilk defa hüngür hüngür ağlatan şu cevabı verdi: Benden çok yaşar. En çok 10-15 günüm kaldı. Yaz bunu bi tarafa Sadri…"