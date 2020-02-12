MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Neredeyse hiç renkli filmde rol almayan, Horoz Nuri ve Rüknettin tiplemeleriyle büyük beğeni kazan oyuncu Vahi Öz, vefatının 51'inci yılında anılıyor.

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

iyah beyaz Yeşilçam döneminin güler yüzlü oyuncusu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 51 yıl geçti.

İstanbul'da 1911'de dünyaya gelen Vahi Öz, Samsun'da okuduğu liseyi bitiremeden sanat dünyasının içine atıldı ve ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1930'da profesyonel oyunculuğa adım atan ve Raşit Rıza Trupu ile Anadolu'yu karış karış gezerek oyunlar sergileyen Öz, 1938-1945'te Ankara Radyosu temsil kolunda görev yaptı.

Öz, her pazartesi yayınlanan Kimgil Ailesi'nde seslendirdiği Baba rolüyle ün kazanırken, bu dönemde sırasıyla Raşit Rıza, Ses, Yeni Ses, Şen Ses ve Küçük Opera'da çalıştı.

PLAK YAPMA MODASINA UYDU

İstanbul'a 1945'te dönerek Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaya başlayan sanatçı, sinema dünyasıyla da 1947'de Turgut Demirağ'ın Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlayarak yönettiği Bir Dağ Masalı filmiyle tanıştı.

ycbN18DF1kaIIz3TfjoViA

Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de Naşit Tiyatrosu'nu kuran Öz, sinema kariyeri boyunca canlandırdığı Horoz Nuri ve Rüknettin tiplemeleriyle büyük beğeni kazandı.

Vahi Öz, oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yaparken, 1952 yapımı Süt Kuzuları'nda yönetmen ve oyuncu, Kan Kardeşler ve Süt Kardeşler filmlerinde yönetmen olarak görev yaptı.
Yeşilçam'da oyuncuların plak yapma modasına uyarak 1964'te Serengil Plak için bir 45'lik yapan Öz, ön yüzünde Bedia adlı parçayı, arka yüzünde ise Öztürk Serengil'le birlikte Bekarlıktan Kurtulduk adlı parçayı seslendirdi.

GÖRÜNTÜSÜYLE BİLE İNSANLARI GÜLDÜRMEYİ BAŞARDI

Neredeyse hiç renkli filmde rol almayan, özellikle Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle hafızalarda yer eden Öz, hiçbir şey yapmasa da sırf görüntüsüyle bile insanları güldürebilmeyi başarabilmiş nadir komedyenlerden biri oldu.

İlk evliliğini 1940'ta yapan ve bu evliliğinden Taner isminde bir oğlu olan Vahi Öz'ün son oyunu, Madam Roza'yı canlandırdığı Bekar Biti oldu. Öz, 12 Şubat 1969'da prostat kanseri nedeniyle vefat etti.

"BU EVDE KÜÇÜK BİR DRAM OYNANIYOR"

Vefatının ardından oyuncu dostu Sadri Alışık bir dergiye verdiği röportajda Vahi Öz'ü şöyle anlatmıştı: "Vahi Babayı Ankara Radyosunda iken sesinden tanırım. Daha sonra film setlerinde tanıştık arkadaş olduk, dost olduk. Hatta bir dönem o, ben ve Mualla Sürer üçlü sacayağı olduk. Ölümünden 10 gün önce evine geçmiş olsuna gitmiştim. Oturduk konuştuk, eski günleri hatıraları tazeledik. 'Bomba gibisin Vahi Baba, yakında gene beraber oynarız.' dedim. Acı acı güldü, gözleri çok uzaklara daldı. 'Yok Sadriciğim yok, yolcuyum ben. Bu evde küçük bir dram oynanıyor. Kanserim. Kurtuluş yok. Hissediyorum ama Jale'ye (eşi) bir şey söyleyemiyorum. Onlar biliyorlar, bana söylemiyorlar. Böyle bir aldatmacadır gidiyor' dedi. Sonra bana bir kanarya hediye etti. Hayatımda hiç kanarya bakmış değilim. 'Nasıl bakacağız? Bu kanarya kaç yıl yaşar?' diye soracak oldum. Ensemden tuttu 'Hiç merak etme' diyerek belki beni hayatımda ilk defa hüngür hüngür ağlatan şu cevabı verdi: Benden çok yaşar. En çok 10-15 günüm kaldı. Yaz bunu bi tarafa Sadri…"

ROL ALDIĞI FİLMLER

Gençlik Günahı, Hülya, Kanlı Taşlar, İstanbul Geceleri, Parmaksız Salih, Deli, Efelerin Efesi, Kan Kardeşler, Süt Kuzuları, Köprüaltı Çocukları, Kadifeden Kesesi, Cumbadan Rumbaya, Ayrı Dünya, Hazreti Ömer'in Adaleti, Gönül Avcısı, Ayşecik Canımın İçi, Çapkın Kız, Şaşkın Baba, Kader Kapıyı Çaldı, Keşanlı Ali Destanı, Turist Ömer, Ayşecik Cimcime Hanım, Kart Horoz, Sevgili Öğretmenim, Trafik Belma, Bekar Odası, Kara Sevda, Kanlı Nigar, Bir Damat Aranıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivaliCemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam, Horoz Nuri, Vahi Öz,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Grammy öncesi pozları olay oldu

Grammy öncesi pozları olay oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

Kim Kardashian ve Kanye West İstanbul’a geliyor

2020 Oscar Ödülleri'nin selfie'si Charlize Theron'dan

2020 Oscar Ödülleri'nin selfie'si Charlize Theron'dan

Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

Sevgililer Günü'ne özel jaz şov

Sevgililer Günü'ne özel jaz şov

İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi

İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi

Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.