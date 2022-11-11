Yeşilçam'ın nur yüzlü dedesi Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Gören şaştı kaldı

Türk Sineması'nın Ermeni asıllı oyuncuları arasında yer alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1909 yılında Fatih'te dünyaya gelen Nubar Terziyan, Dadyan Ermeni Okulu'nda eğitim gördü. Annesi vefat edince, babasıyla birlikte Bakırköy'e yerleşti. Bezezyan Lisesi'nde okuyan ünlü oyuncu, paraya ihtiyacı olduğu için eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Çeşitli piyeslerde görev alan Terziyan, kariyerine amatör oyuncu olarak başladı. Oyunculuk okullarına gitmek istediği halde, imkanlar buna el vermedi. 1949 yılında rol aldığı Efsuncu Baba filmiyle sinemaya adım atan yıldız, birçok yapımda kamera karşısına geçti.

Yaşamının büyük bir bölümünü Sarıyer'de geçiren Nubar Terziyan, 1972 yılında eşi Katrin Hanım'ı kaybetti. Eşinden 22 yıl sonra yaşama gözlerini yuman Nubar Terziyan, şimdilerde Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda yatıyor.

Nubar Terziyan'ın ünlü şarkıcının dayısı olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Meğer şarkıları ve kavruk teniyle tanıdığımız Fedon Kalyoncu, Nubar Terziyan'ın yeğeniymiş...

Fedon Kalyoncu, Rum bir baba ve Ermeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Zoğrafyon Rum Lisesi'nden mezun olan Fedon, bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra meyhane işletmişti. Şimdilerde 76 yaşındaki Fedon, aynı zamanda TRT ekranlarında Yunanca şarkı söyleyen ilk şarkıcıdır.



