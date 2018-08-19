MAGAZİN

Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin'e büyük vefasızlık!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Dün gece hayata veda eden Yeşilçam'ın Şişko Nurisi sanatçı Sıtkı Sezgin, düzenlenen törenle toprağa verildi. Oyuncunun cenazesine ise meslektaşlarından hiç kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin'e büyük vefasızlık!

Sezercik filmlerindeki Şişko Nuri'ye hayat veren Sıtkı Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 69 yaşındaki Sezgin, tedaviye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Sanatçı, Sıtkı Sezgin, düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ise sanat camiasından hiç kimse katılmadı.

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YEŞİLÇAM'DA YÜZDEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin, Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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SANAT CAMİASINDAN KİMSE CENAZEYE KATILMADI

Sezgin, için kentte bugün öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, yerel tiyatrocular ve vatandaşlar katılırken, sanat dünyasından kimsenin cenazede yer almaması da dikkat çekti. Sezgin, kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıtkı Sezgin şiko nuri Cenaze

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ŞİŞKOYLA AYNI SEKTÖRDE OLANLAR İYİ BAKSIN ONLARDA BÖYLE GİDECEK YANLIZZZZZZ
ALLAH rahmet etsin
cenazesine epey bir katılan olmuş daha ne olsun.kalabalık.sanat camiası da katılmayı versin.
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