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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'den bomba ihanet itirafı! 'Aldatılmayan kadın yok' sözleri olay oldu

11.01.2024 16:26 | Son Güncelleme:
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1981 Türkiye güzeli seçildikten sonra Çalıkuşu, Mühürlü Güller ve Yüzleşme gibi sayısız dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Aydan Şener yıllar sonraki ihanet itirafıyla gündem oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Şener ' Aldatılmayan kadın yok' sözleriyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, henüz 23 yaşındayken rol aldığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Şimdilerde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem olan Aydan Şener ihanet itirafıyla sosyal medyayı salladı.

aydan şener

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Aydan Şener samimi itiraflarıyla gündem oldu. Hayatı boyunca sadece Ayhan Akbidin ile nikah masasına oturan Şener, evliliğinin neden bittiğini de açıkladı.

NEDEN BOŞANDIĞINI ANLATTI

Şener, en popüler olduğu dönemde yaptığı evlilik ve boşanma kararıyla ilgili "Çalıkuşu'nu çektiğim zaman evliydim. Anlaşamadığımız için bitti. Büyük bir şöhrete ulaşınca ve teklifler gelmeye başlayınca ufak tefek kıskançlıklar başladı. Ayhan'ın sporculuğundan gelen bazı alışkanlıkları vardı. Evlendiğimizde o da çok gençti. O alışkanlıklarından kolay kolay kopamadı. Çapkın biri diyemem ama eve düşkün bir adam değildi. Arkadaşlarıyla olmayı ve gezmeyi severdi ben de yoğunluktan dolayı ayak uyduramamıştım" dedi.

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"BİR İLİŞKİMDE ALDATILDIM"

Şener, "Aldatıldın mı?" sorusuna da "Tabi ki... Eşim tarafından aldatılıp aldatılmadığımı bilmiyorum ama sonrasında oldu. Aldatılmayan kadın yok" diyerek bir sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf etti. Aydan Şener'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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