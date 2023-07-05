Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Özellikle tatil pozları ile dikkat çeken Aydan Şener'in kusursuz fiziği ve doğal haline övgüler yağıyor. Şener'in son paylaşımına sosyal medyada; 'Güzeller güzeli', 'Böyle bir güzellik olabilir mi?', 'Duru güzellik', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.

Usta oyuncu 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Aslen Kırım Tatarıdır ve Suzan Avcı'nın yeğenidir.

Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı.

1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.

1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.





