Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri. Sanat kökenli bir aileden gelen Fosforoğlu'nun kızı da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Enis Fosforoğlu’nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol aldı.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil, Avni Dilligil, Aliye Rona gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu'dur.

22 Haziran 2019'da Büyükada'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapatan Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu oyuncu ve yönetmendir.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seren Fosforoğlu 1976 yılında Ankara'da doğdu.

Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun olan Seren Fosforoğlu İstanbul Üniversite Turizm Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa göz kırpan Fosforoğlu, "Biraz Bakar Mısınız Bayan?" adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Tiyatronun ardından dizi setlerine yönelen Seren Fosforoğlu 'Mutluyuz Ailesi' rol aldı.

Halit Kıvanç'la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunan Seren Fosforoğlu rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Nafile Dünya, Biraz Bakar Mısınız Bayan, Beyefendiyi Görmek İstiyorum, Deli, Kadın Oyunu, İsmail Nasıl Büyüdü, Nikah Kağıdı, Pantalon, Ağustos Böceği ve Dilsiz Kadınla Evlenin Güldürüsü yer aldı.

Seren Fosforoğlu'nun rol aldığı diziler arasında; Karşı Karşıyayız, Kınalı Kar, Köpek, Fırtına, Oğlum İçin ve Hayat Güzeldir yapımları vardır.





