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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı. Annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini kızı Binnaz Avcı sosyal medya hesabından duyurdu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesinin ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı.

Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'

SUZAN AVCI KİMDİR?

Suzan Avcı, 25 Eylül 1937 yılında Bursa'da doğdu. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Aydan Şener'in teyzesi de olan Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybettikten sonra annesi ve 3 kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

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Suzan Avcı, 13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurdu. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynadı. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel oldu. 15 yaşındayken o sıralarda evli olan Alp Akşiray ile tanıştı. Daha sonra yaşını büyüterek evlendi.

Bu evlilikten Mete adında oğulları doğdu. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü oldu.

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Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girdi. 1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı.

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Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Suzan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti ve 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yarattı.

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1966 yılında Turist Ömer filminde oynayan Suzan Avcı, filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlenir. Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda; Fikret Hakan, Fatma Girik, Yılmaz Köksal, Hülya Koçyiğit gibi birçok sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı.

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Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve ''Bana Derler Çapkın Suzan'' isimli bir 45'lik plak da yaptı. Suzan Avcı, son olarak 2008 yılında ''Görgüsüzler'' adlı dizide rol aldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ÖLÜM KÖTÜ DEĞİLDİR ER YADA GEÇ ÖLMEYECEK MİYİZ NETİCEDE GENÇ BİRİ DEĞİL BUGÜN ÖLMEZSE HADİ Bİ KAÇ YIL DAHA SONRA ÖNEMLİ OLAN ÖLÜME HAZIRLANDIN MI O KABRE NE GÖTÜRÜYORSUN ALLAHA HESAP VERMEDEN ÖNCE KENDİMİZİ SORGULAYIP HESABA ÇEKİYORMUYUZ KENDİMİZE ASIL KUL OLARAK BUNU SORMALIYIZ...
@keremsarac1984 haklisinbaskan
Geçmiş olsun acil şifa dilerim.
Beyaz perdenin önemli sanatçılarındandı. Rolünü hep iyi oynadı. 70'li yıllarda çok filmlerini izledik. Allah yardımcısı olsun.
Allah şifa versin
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