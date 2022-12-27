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Yeşilçam'ın usta oyuncusunun oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

27.12.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Renan Fosforoğlu birçok unutulmaz yapımda yer almıştır. Kıvır kıvır saçları ve oval cam gözlükleriyle hafızalara kazanan usta oyuncu canlandırdığı her karaktere renk vermişti. Renan Fosforoğlu'nun iki oğlu ve torunu da çok ünlü çıktı. Görenler şaştı kaldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu 400'den fazla filme rol alarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmıştır. Dokunmayın Şabanıma, Namus Düşmanı, Seven Unutmaz, Süt Kardeşler gibi pek çok unutulmaz filmde rol alan Fosforoğlu başarılı oyunculuk performansıyla hafızalara kazındı. Renan Fosforoğlu'nun kendinden ünlü iki oğlu ve torunu da bakın kimmiş...

OĞULLARI DA ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlunu görenler şaşırıyor.

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

enis fosforoğluu

Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

enis fosforoğlu

Kendi gibi ünlü olan bir diğer oğlu da tiyatro ve dublaj sanatçısı olan Ferdi Merter Fosforoğlu'dur. Kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunan ve sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulunmuştur.

ferdi merter fosforoğluu

Ferdi Merter Fosforoğlu, kardeşi Enis Fosforoğlu'ndan 9 ay önce hayatını kaybetmişti. Ferdi Merter Fosforoğlu, sinema dünyasına "Tosun Paşa" filmiyle giriş yapmıştı. Usta oyuncu birçok filmde rol almıştır.

TORUNU DA ÜNLÜYMÜŞ

Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, ailesinin yolundan devam ederek sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmıştır.

seren fosforoğlu


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