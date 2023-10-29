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Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Göksel Arsoy yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı: 'Tanımak imkansız'

29.10.2023 20:06 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasının usta isimlerinden Göksel Arsoy, Yeşilçam filmleri döneminde genç kızların rüyalarına giren oyunculardan biriydi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun değişimini gören tanıyamadı.

Göksel Arsoy yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam döneminin jönleri arasında sayılan Arsoy, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyordu. Son olarak Cumhuriyetin 100. yılı için paylaşılan bir videoda görülen usta oyuncu son haliyle oldukça şaşırttı.

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Türk filmlerinin yakışıklı jönleri dönem dönem gündem olmaya devam ediyor. 'Altın Çocuk' takma adıyla bilinen Göksel Arsoy da bu isimler arasında yer alıyor.

SON HALİNİ GÖREN TANIYAMADI

Çoğunlukla aşk filmlerinde rol alan usta oyuncuya 'Kadınlara aşkı öğreten adam' lakabı bile takılmıştı.

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Yıllar sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir mesaj yayınlayan Arsoy'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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'Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sevenlerime selamlarımı gönderiyorum' diyen Arsoy'a çok sayıda yorum geldi.

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Arsoy'un paylaşımını gören kullanıcılar 'Size ne olmuş', 'Hayatta tanımam', 'Değişimin böylesi', 'Sağlıklı olmanıza çok sevindik Göksel Bey', 'Sağlıkla nice yıllara' gibi yorumlar geldi.

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SİNEMANIN ALTIN ÇOCUĞU

Sinemanın altın çocuğu Göksel Arsoy 15 Mart 1936, Kayseri doğumludur. Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı.

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Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.

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Bulunmaz Uşak ve Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür.

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