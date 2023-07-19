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Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızını görenler çok şaşırdı! Amerika'da polis oldu

19.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan Ahu Tuğba unutulmaz isimlerden biri. Güzelliği ile bir döneme damga vuran Tuğba’nın kızını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin kızı Anjelik Calvin annesine olan benzerliğiyle ve aldığı eğitimle dikkat çekti.

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba sık sık son haliyle gündem oluyor. Bir döneme damga vuran ünlü isim rol aldığı filmlerle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 67 yaşında olan Ahu Tuğba’nın kızını görenlerin ağızları açık kaldı.

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba 1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinemasında tanınmaya başladı.

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1980'lerin başlarında üne kavuşan güzel oyuncu Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço gibi oyuncularla beraber rol aldı.

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Birçok evlilik yapan Ahu Tuğba'nın 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden bir kızı bulunuyor.

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1993 yılında dünyaya gelen Anjelik Alvin Florida'da eğitim aldı.

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Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

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Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı.

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Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktığı anları paylaşmıştı.

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