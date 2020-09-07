MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçamın emektarı İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

Yeşilçamın emektarı İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:16 | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinin kötü oyuncusu olarak bilinen ve bine yakın filmde rol alan Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik, yeni jenerasyona sitem ederek “Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler” dedi.

Yeşilçamın emektarı İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

Yeşilçam filmlerinin “kötü oyuncusu” olarak bilinen ve mesai yaptığı dönemde çok sayıda filmde rol alan 78 yaşındaki 2 çocuk babası İhsan Gedik, Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in daveti üzerine Hüyük ilçesine gitti. Çavuş Mahallesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret eden İhsan Gedik, ilçede iştirak ettiği bir söyleşiden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilçam’da bine yakın filmde rol aldığını anımsattı.

Sinemaya başlangıç hikayesi anlatan İhsan Gedik, ilk önce teknik çalışan olarak girdiği sinema dünyasında, daha sonra bir arkadaşının üstlendiği rolü yapamaması üzerine sinemanın bu alanında serüveninin başladığını ifade ederek, “Memduh Ün vardı patronumuz. İlk önce teknik olarak girdim. Bir arkadaş rolü yapamadı, yani iki tane yumruk atacaktı, atamadı. ‘İhsan, git bir ceket giy’ dedi. Dedim, ‘Abi ceketim yok.’ ‘Bul bir tane ceket, gel’ dedi. Ceketi giydim tabi karşımda da dev gibi bir adam var: Ayhan Işık. Ama ne yaptım, o zaman boyum kısaydı, gene de kısa da. Takozlar vardı bizde, 10’luk, 20’lik takozları yere koydum ki Ayhan abinin dengesine geleyim diye. Boy olarak yapacağım iş ne? Kabadayıca geleceğim, yumruğu sallayacağım. Bir daha koyacağım, ben yerde, hemen orada yevmiyemizi aldık tabi. Sinemaya öyle başladım” dedi.

"YENİ JENERASYONDA HERKESİN GRUBU VAR"

Sinemaya teknik olarak girse de arkadaşları içerisinde biraz aktif ve kabiliyetli olmasının rolleri kapmasında mükafatını gördüğünü anlatan Gedik, her insana nasip olmayacak çok sayıda sinema filmi çevirmesine rağmen Yeşilçama neden veda ettiğini şu şekilde anlattı:
“Yani anlayış kabiliyeti bu. Sinema dediğin zaman, fazla kültüre gerek yok. Yeter ki, içinden gelsin, yaşayabil. Yaşadığın zaman o işte muvaffak oluyorsun. Biz muvaffak olduk. Ne var ki, seneler geçti 1978-1979’larda ben sinemayı bıraktım. Memlekete gittim. Allah’tan öyle oldu da, çoluk çocuğa girdim. Benim aile durumum iyiydi. Çiftçi çocuğuyum ben. 100 metre yer sattım, kahve açtım. Sonra hanımı istedim, vermediler. Kaçırdım, İstanbul’a geldim. Allah razı olsun Fatma Girik analık yaptı, beni evlendirdi. Bir hafta kadar uğraştı, o zaman yıldırım nikahı zor kıyılıyordu. Şimdi iki tane çocuğum var. Ben okumadım, iki çocuğumu okuttum. Ne var ki, mutluyum. Yani onları okuttum.”

Duayen oyuncu Gedik, sinemayı bıraktıktan sonra artık o günlerin kendisi için geride kaldığını, ilerleyen yaşına rağmen yazdığı kitapları satarak geçimini sağladığını da söyledi.

Yeni jenerasyondan gazetecilerin sorusu üzerine artık sinemaya dair teklifler almadığını dile getiren ve bu konuda sitem de eden ancak özeleştiri yaparak bu duruma anlayış da gösteren Gedik, “Yeni jenerasyonda herkesin grubu var. Kimisi alaylı, kimisi okullu. Ama ne var ki, bir de ezber işi var. Şimdi doğruya doğru konuşalım. Bizim ezberimiz yok, biz alaylıyız. Yani onlar ezbere okuduğu için 6-7 yaprağı okuyabiliyor. Ama ben okusam okusam bir yaprağı okurum. İkinci yaprağı okuyamam. O yüzden bizim biraz noksanlığımız var. Ama 4 kelimeyle işi bağlayabilirsiniz. O yüzden yeni jenerasyon bizi tamamen dışladı. Yani iş vermediler, herkes grup yaptı, grup kurup. Ne var ki ben de hiç babama minnet etmem. Büyüğümü severim, küçüğüme saygı gösteririm. Bir kitap hazırladım. Bu kitabı da satıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Allah’tan başka kimseye de ihtiyacımız yok. Ama güzel abilere ihtiyaç var. O da Mehmet abim işte. Onu ve sizleri de çok seviyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu! Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu!
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İfşa korkusu! 'Partide isteğim dışı...'
İfşa korkusu! 'Partide isteğim dışı...'
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Bakan Selçuk duyurdu! Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
Bakan Selçuk duyurdu! Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
Yeni imajı beğenilmedi! 'Lütfen eski haline dön'
Yeni imajı beğenilmedi! 'Lütfen eski haline dön'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Berkan'dan bomba Sercan hikayesi! 'Bana dedi ki lan i.ne...'
Bomba hikaye! 'Sercan bana lan i.ne dedi...'
Nirvana şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl, Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu’na övgü yağdırdı!
Nirvana şarkısını beğenmedi ama...
Birce Akalay fizik tedaviye başladı! Teklifleri kabul etmiyor
Tedaviye başladı! Teklifleri kabul etmiyor
Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu!
Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu!
Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın
'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım...'
Demet Akalın ve Alişan itiraf etti! 'Canlı yayına...'
Bomba itiraf! 'Canlı yayına...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.