Yeşilçamın patronu Nejat Gürçen'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer dönemin çocuk yıldızıymış

Gülen Gözler filmindeki Müteahhit Yunus, Kara Murat Devler Savaşıyor filmindeki Bizanslı Moralı ve Korkusuz Korkak filmindeki Mülayim Sert'in patronu rolleri ile hafızalarımıza kazınan Nejat Gürçen'in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Hep patron rolüyle karşımıza çıkan Yeşilçam emekçisi Nejat Gürçen 1996 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde hayata gözlerini kapadı. Sayısız filme imzasını atan usta oyuncunun kızı da meğer herkesin tanıdığı bir çocuk yıldızmış.

Şimdilerde 63 yaşında olan Funda Gürçen, küçük yaşlarda pek çok sinema filminde yıldız isimlerle birlikte rol almış.

Nejat Gürçen, 1967 yılında kızı Funda Gürçen, Fikret Hakan ve Ayten Gökçer'in oynadığı ''İçli Kız Funda'' adlı filmin yapımcılığını üstlenmiştir.

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Funda Gürçen Mağrur Kadın, Öğretmen Kemal, Hayat Kavgası, Sabah Yıldızı, İçli Kız Funda filmlerinde izleyicisinin karşısına çıkmış.

1960 doğumlu olan Funda Gürçen, babasına olan özlemini her fırsatta sosyal medya hesabından yaptıığı paylaşımlarla gösteriyor.

İŞTE FUNDA GÜRÇEN'İN SON HALİ!



