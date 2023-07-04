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Yeşilçamın patronu Nejat Gürçen'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer dönemin çocuk yıldızıymış

04.07.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970'li ve 1980'li yıllardaki jön rollerinin yanında, gerek Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin patron ve gazinocu karakterlerine hayat veren Nejat Gürçen'in kızı da oyuncu çıktı. Dönemin çocuk yıldızlardan Funda Gürçen'in Yeşilçam'da birçok yıldız isim ile rol aldığı ortaya çıktı.

Yeşilçamın patronu Nejat Gürçen'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer dönemin çocuk yıldızıymış

Gülen Gözler filmindeki Müteahhit Yunus, Kara Murat Devler Savaşıyor filmindeki Bizanslı Moralı ve Korkusuz Korkak filmindeki Mülayim Sert'in patronu rolleri ile hafızalarımıza kazınan Nejat Gürçen'in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Hep patron rolüyle karşımıza çıkan Yeşilçam emekçisi Nejat Gürçen 1996 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde hayata gözlerini kapadı. Sayısız filme imzasını atan usta oyuncunun kızı da meğer herkesin tanıdığı bir çocuk yıldızmış.

Nejat Gürçen 2

Şimdilerde 63 yaşında olan Funda Gürçen, küçük yaşlarda pek çok sinema filminde yıldız isimlerle birlikte rol almış.

Nejat Gürçen 3

Nejat Gürçen, 1967 yılında kızı Funda Gürçen, Fikret Hakan ve Ayten Gökçer'in oynadığı ''İçli Kız Funda'' adlı filmin yapımcılığını üstlenmiştir.

Funda Gürçen 1

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Funda Gürçen Mağrur Kadın, Öğretmen Kemal, Hayat Kavgası, Sabah Yıldızı, İçli Kız Funda filmlerinde izleyicisinin karşısına çıkmış.

Funda Gürçen 2

1960 doğumlu olan Funda Gürçen, babasına olan özlemini her fırsatta sosyal medya hesabından yaptıığı paylaşımlarla gösteriyor.

Funda Gürçen 3

İŞTE FUNDA GÜRÇEN'İN SON HALİ!

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