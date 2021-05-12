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El değmemiş doğası ve dokusuyla Van Gölü’nün adası Çarpanak görenleri büyülüyor

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusuyla büyüleyici bir güzellik sunuyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Çarpanak, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

El değmemiş doğası ve dokusuyla Van Gölü’nün adası Çarpanak görenleri büyülüyor

Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğaseverler tarafından ziyaret edilen Çarpanak Adası, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma dolayısıyla sessizliğe büründü. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Her yıl çok sayıda yerli turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan kilise, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLMİŞTİ

ADA2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ü Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

(İHA)

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Van
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