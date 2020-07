Yeşilyurt Belediyesi Çukurdere Kitap Kafe tamamlandı

Malatya merkez ilçe Çukurdere Mahallesinde yapımı tamamlanan Kitap Kafe’de incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafe gibi projelerle yatırımlarla mahallelerimizin sosyal ve kültürel yönden daha iyi noktaya gelmesini sağlıyor, okuma oranının artırılmasına da ciddi katkılar sunuyoruz” dedi.

Çukurdere Mahallesi Kitap Kafe projesinin yeni dönem vaatleri arasında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz yatırımları teker teker hizmete sunuyoruz. Halkımıza neyi vaat ettiysek onu hayata geçirmeye öncelik tanıyoruz, 45 projemizden 30’unu belli bir seviyeye getirdik. Yapımını tamamladığımız ‘Çukurdere Mahallesi Kitap Kafe’ projesi de yeni dönemde yapmayı vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasındaydı. Allah’a şükürler olsun ki bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgede yaşayan yetişkinlerimiz ve çocuklarımız her yönüyle temiz, düzenli ve nezih binamıza gelerek sakin ve sessiz bir ortamda kitaplarını okuyacaklar, sohbet edecekler, zamanlarını faydalı geçirecekler. Zaviye mahallemizde ilk açtığımız Millet Kıraathanemizin gördüğü yoğun ilgi neticesinde doluluk oranının yüksek olmasıyla birlikte Çukurdere, Koyunoğlu ve Zaviye gibi ilçemizin en hareketli bölgelerinde yaşayan hemşerilerimize alternatif bir okuma alanı daha sunmuş oluyoruz. Çukurdere başta olmak üzere diğer mahallelerimize hitap edecek ‘Kitap Kafe’ projemiz bölgemizin eğitim, sosyal ve kültürel yapısına çok büyük değerler katacaktır. İlçemizde ki kitap okuma oranını artırdıkça bizde o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü her şeyin başı eğitimdir, kültürdür. Bir toplumun eğitim düzeyi ne kadar yüksek olursa gelişimini de o denli doğru bir yolda ilerletir. Ünlü yazarımız Cemil Meriç’in dediği gibi ‘Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti’. Yeşilyurt’umuzda Millet Kıraathanelerimizin sayısını 8’e çıkardık, bununla birlikte uygun noktalara Kitap Kafelerimizi kurarak 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin hayat standartlarını yükseltmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çukurdere ile Çavuşoğlu Kitap Kafelerini Kurban Bayramı sonrasında hizmete sunacaklarını aktaran Çınar, “İlyas Mahallemizdeki Kitap Kafemizin büyük bir kısmını tamamladık, iç tefrişatına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla orayı da Eylül ayına doğru hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bu ve benzeri yatırımlar ve projelerimiz Yeşilyurt’umuzun eğitim seviyesi de doğal olarak artıyor. Çocuklarımızın kötü alışkanlardan uzak kalıp, doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için mutlaka kitap okumaya teşvik etmeliyiz, bu noktada yerel yönetimlerin hizmetleri ve ailelerimizin teşvik etmesi önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtasını bu tür yatırımlarla daha da sağlamlaştırıp, gelecek nesillere kalıcı eserler emanet ediyoruz. Çukurdere Kitap Kafemiz şimdiden mahallemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş ise Kitap Kafe’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti.