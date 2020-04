Yeşilyurt’ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünya’da olduğu gibi ülkemizde etkisini hızlıca göstermeye başlayan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçemizin tüm noktalarında tedbirlerimizi büyük bir ciddiyetle uygularken diğer taraftan da 2020 yılı yatırımları kapsamındaki alt ve üst yapı hizmetlerimizi aksatmadan hayata geçiriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü, Çukurdere, Koyunoğlu, Yavuz Selim, Bahçebaşı, Su, Yeni, Hamidiye, Hıroğlu, Mollakasım, Kadiruşağı, Gündüzbey, Ortaköy, Öncü ve Salkonak mahalleleri muhtarlarına kolonya, maske ve eldivenlerin bulunduğu sağlık kitlerini dağıttı. Yeşilyurt’un her noktasının sağlıklı, refah ve temiz bir görüntüye sahip olması adına rutin olarak yaptıkları temizlik çalışmalarına virüs salgını nedeniyle daha fazla yoğunluk verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan salgının yayılmasını engellemek adına bizler gece gündüz demeden halkımızın sağlığı, refahı ve huzuru için görev başındayız. Bizim yaptığımız çalışmaların amacına ulaşması için de gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse ilgili bakanlıklarımızın telkin ettiği kurallara vatandaş olarak uymamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerinde kalmalarını, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını riske atmamalarını rica ediyoruz. Korona virüs bütün dünyanın başında büyük bir bela olarak maalesef tüm yaşamı etkiliyor. Bizim de bu virüs ile doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun başında da kurallara uymak gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yaşamı ve insan sağlığını direk etkileyen virüs salgını nedeniyle başlattığımız topyekün seferberlik kapsamındaki hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek sağlık kitlerimizi teslim etmeye devam ediyoruz. Bu tür ziyaretlerimiz sırasında mahallelerimizin sıkıntıları ve muhtarlarımızın taleplerini yerinde öğrenip, çalışmalarımıza bu yönde belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir yandan virüs salgını dolayısıyla başlattıkları çalışmaları ciddiyetle sürdürürken diğer taraftan 2020 yılı yatırımları kapsamındaki saha çalışmalarını aksatmadan sürdürmekte olduklarına dikkat çeken Çınar, “Bazı birimlerimiz bu süreçte hizmetlerin aksamadan sürmesi için sahada aktif olarak yer almaktadır. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Çevre Müdürlüğümüzün yanı sıra Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimizde ‘Vefa Sağlık Grubu’ ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik çalışmalara destek veriyor. Bununla birlikte sosyal medya ekibimizde evde kalan her yaştan vatandaşımızın sıkılmadan evlerinde yaşamaları adına farklı aktiviteler ve yarışmalar düzenleyip, halkımızı bilgilendirici paylaşımlar yapmaktadır. Bizler de tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaşanan sıkıntının bir an önce sona ermesi adına üzerimize düşeni harfiyen yerine getirmekteyiz. Bugün ki mahalle gezilerimiz çerçevesinde ziyaret ettiğimiz Konak mahallemizde devam eden kilit taşı döşeme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Sahada sosyal mesafeye uygunluk gösterip, özverili ve fedakârca çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak hiçbir hizmetimizin aksamadan devam etmesi adına titizlikle çalışıyoruz. Yaşadığımız zor günlerin sona ereceğine, güzel günlerin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz” dedi.