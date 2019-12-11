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Yeşim Ceren Bozoğlu'dan cesur pozlar! 'Değişmeye devam ediyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Yeşim Ceren Bozoğlu mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim geçirerek yeni bir hayata adım atmıştı. Verdiği kilolardan sonra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bozoğlu son paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'dan cesur pozlar! 'Değişmeye devam ediyorum'

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kilo olduktan sonra değişmeye karar vermişti. Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, 58 kiloya kadar düşmüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, bu kez iddialı pozlarıyla gündeme geldi. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu geçtiğimiz günlerde de cesur pozlar vermiş ve sosyal medyada gündem olunca şunları söylemişti:

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"Toplumun şiddetle, yargılarla, yaftalarla kadın vücuduna koyduğu yasaklamalardan ve cezalandırılmalardan çok sıkıldım. Yanlış anlaşılmaktan, sevilmemekten, onaylanmamaktan kısacası yargılayan gözlerden korkmaktan da çok sıkıldım.

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Özgür, güçlü, kendisiyle ve bedeni ile barışık kadınlara ihtiyacımız var bizim!

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Çok şükür, kendi varoluş hikayemde dönüşmeye devam ediyorum ve dünyayı ve kendimi keşfettikçe, daha da mutlu ve özgüvenli bir kadın oldum. Ruhumdan, zihnimden ve vücudumdan gayet memnunum ve mümkünse, müsadenizle, müsade istemeden (!) tadını çıkaracağım... Ve evet, özgüven yaşama sevinciyle birleşince, kar kıyamet vız geliyor..."


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Buradan şunu anlıyoruz= Kilo faydalı bir şey Zayıflamak adamı edepsizlestirip orasını burasını millete göstermeye sebep oluyor. Pes..
@hasan_kiraz_1977 Bütün zayıflar edepsiz oluyor diyorsun yani... böyle şey olur mu?
kilolu tontiş hali daha güzeldi hele o dizideki hali mükemmeldi
Fazla dönüşme dönüşüme gidersin sonra.
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