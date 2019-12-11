Yeşim Ceren Bozoğlu'dan cesur pozlar! 'Değişmeye devam ediyorum'

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kilo olduktan sonra değişmeye karar vermişti. Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, 58 kiloya kadar düşmüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, bu kez iddialı pozlarıyla gündeme geldi. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu geçtiğimiz günlerde de cesur pozlar vermiş ve sosyal medyada gündem olunca şunları söylemişti:

"Toplumun şiddetle, yargılarla, yaftalarla kadın vücuduna koyduğu yasaklamalardan ve cezalandırılmalardan çok sıkıldım. Yanlış anlaşılmaktan, sevilmemekten, onaylanmamaktan kısacası yargılayan gözlerden korkmaktan da çok sıkıldım.

Özgür, güçlü, kendisiyle ve bedeni ile barışık kadınlara ihtiyacımız var bizim!

Çok şükür, kendi varoluş hikayemde dönüşmeye devam ediyorum ve dünyayı ve kendimi keşfettikçe, daha da mutlu ve özgüvenli bir kadın oldum. Ruhumdan, zihnimden ve vücudumdan gayet memnunum ve mümkünse, müsadenizle, müsade istemeden (!) tadını çıkaracağım... Ve evet, özgüven yaşama sevinciyle birleşince, kar kıyamet vız geliyor..."



