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Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kilolu halinden eser kalmayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Güzel oyuncu Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetildi

Yeşim Ceren Bozoğlu 3 yılda yaşadığı değişimle konuşulmaya devam ediyor. 110 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı olan ve 58 kilo zayıflayıp 52'ye düşen oyuncu son paylaşımıyla olay oldu. Geçirdiği kilo verme operasyonu sonrasında bambaşka bir görünüme bürünen Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak Yüzleşme adlı dizide rol almış ancak dizi kalabalık kadrosuna rağmen reyting canavarına yenik düşmüştü.

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Erken final yapan dizisi sonrasında oyunculuk eğitimlerine dönüş yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, bir yandan da instagram hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

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Takipçileriyle gündelik hayata dair karelerini de paylaşan Bozoğlu, paylaştığı son selfiede bir takipçisi tarafından şarkıcı Aleyna Tilki’ye benzetildi. Takipçisi ünlü oyuncuya "Git gide Aleyna Tilki'ye benziyorsun" yorumunu yaptı.

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