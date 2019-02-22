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Yeşim Salkım'dan Alişan ve Demet Akalın'a sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Alişan'ın barışması bazı ünlü isimleri rahatsız etti. İlk tepki Ece Erken'den gelirken Yeşim Salkım da bu barışmaya sessiz kalmadı.

Yeşim Salkım'dan Alişan ve Demet Akalın'a sert sözler

Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslükleri, 2. Sayfa programında sona erdi. Birbirlerinin seslerini duyan Alişan ve Demet Akalın, gözyaşları içinde barıştı.

Bu barışmanın ardından Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışan Alişan ve eşi Buse Varol'u takipten çıkararak ağır sözler söyledi.

Yaşanan bu barışmaya sessiz kalmayan bir isim de Yeşim Salkım oldu.

Yeşim Salkım, Ece Erken'in Alişan'ı takipten çıkarmasından sonra Ece Erken'e şu sözlerle destek verdi:

Salkım, "Ayıp da bunlar nasıl insanlar Beşi Bir Yerde'ye gitti onur, gurur yazık. Demet Akalın'da zerre samimiyet yok Ece Erken'i sırf yalnızlaştırmak ve saf dışı bırakmak için bu sözde barış. Bunu anlayacak akıl zeka yoksa Alişan'a da yazıklar olsun diyorum o zaman" dedi.

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