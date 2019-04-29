Yeşim Salkım'dan özel videosu çıkan Kerimcan Durmaz'a olay sözler

Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz’ın instagram hesabından geride bıraktığımız akşam bir video paylaşılmış ve videoda Durmaz’ın cinsel organını gösterirken çekilmiş videosu servis edilmişti.

Durmaz kısa süre içerisinde bu çirkin videoyu hesabından kaldırarak kendisinin olmadığını söylemiş ve bu konuda gereken cezanın verilmesini sağlayacağını açıklamış olsa da özellikle sosyal medyada bu görüntülere çok sert tepkiler geldi.

Bu konuda yorumda bulunanlardan biri de Yeşim Salkım oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım yaptığı açıklamayla Kerimcan'ı yerden yere vurdu.

İşte o sözler:

"Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün! Çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler… Olay budur, destekleyenler düşünsün. Ülkenin çöküşü işte böyle başladı.

‘İnsanın bir mesleği bir yeteneği olur’ dedim diye beni taşlayanlar düşünsün şimdi! Şarkıcı olmayana şarkıcı, oyuncu olmayana oyuncu… Cahil cühela herkese fenomen derseniz bunu da kabul eder oturursunuz. Aynı masaya çoluk çocuk oturanlar düşünsün… Kısaca bunların hepsi kralın soytarısıdır."

