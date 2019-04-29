MAGAZİN

Yeşim Salkım'dan özel videosu çıkan Kerimcan Durmaz'a olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, dün ortaya çıkan skandal videonun ardından açtı ağzını yumdu gözünü... Salkım Kerimcan Durmaz'ı yerden yere vurdu.

Yeşim Salkım'dan özel videosu çıkan Kerimcan Durmaz'a olay sözler

Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz’ın instagram hesabından geride bıraktığımız akşam bir video paylaşılmış ve videoda Durmaz’ın cinsel organını gösterirken çekilmiş videosu servis edilmişti.

Durmaz kısa süre içerisinde bu çirkin videoyu hesabından kaldırarak kendisinin olmadığını söylemiş ve bu konuda gereken cezanın verilmesini sağlayacağını açıklamış olsa da özellikle sosyal medyada bu görüntülere çok sert tepkiler geldi.

Bu konuda yorumda bulunanlardan biri de Yeşim Salkım oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım yaptığı açıklamayla Kerimcan'ı yerden yere vurdu.
İşte o sözler:

"Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün! Çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler… Olay budur, destekleyenler düşünsün. Ülkenin çöküşü işte böyle başladı.

5-kez-evlenen-yesim-salkimdan-bom-G6tK_cover

‘İnsanın bir mesleği bir yeteneği olur’ dedim diye beni taşlayanlar düşünsün şimdi! Şarkıcı olmayana şarkıcı, oyuncu olmayana oyuncu… Cahil cühela herkese fenomen derseniz bunu da kabul eder oturursunuz. Aynı masaya çoluk çocuk oturanlar düşünsün… Kısaca bunların hepsi kralın soytarısıdır."

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Merve Özbey hayranlarını coşturdu!Merve Özbey hayranlarını coşturdu!
Kenan Doğulu sahne performansıyla büyüledi!Kenan Doğulu sahne performansıyla büyüledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım kerimcan durmaz Kerimcan Durmaz video

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl arasında nafaka kavgası!

Yavuz Bingöl eski eşine tazminatı ödemeyince...

Cem Yılmaz: 19 yaşımda dergide sabahlarken...

Ünlü komedyenden 19 yaş pozu!

Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

Kenan Doğulu sahne performansıyla hayranlarını büyüledi!

Kenan Doğulu sahne performansıyla büyüledi!

İrem Derici konser kıyafetiyle o modaya uydu!

İrem Derici de o modaya uydu!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! Birleşme sonrası kim gidecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.