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Yeşim Salkım’dan sert sözler: Senin o ağzını büzerim

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım annesi ve babasının fotoğrafını paylaştı. Salkım kendisine gelen bir yoruma ise sert çıktı.

Yeşim Salkım’dan sert sözler: Senin o ağzını büzerim

Yeşim Salkım Instagram’da annesi ve babasının birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

“Evet aşk hep vardı. Benim aşka inanmamı sağlayan annem babam… Gerçek olan tüm aşklara gelsin” notunu düşen Salkım, gelen bir yoruma ateş püskürdü.

Bir takipçisi fotoğrafın altına, “Babanız annenizi aldatmamış mıydı?” yazınca kıyamet koptu.

Salkım, "O resme iyi bak benim annem ve babamın resmi o bir daha o pis ağzına ailemi alırsan senin o ağzını büzerim anladım mı? Hadi şimdi çöplüğüne. Hadi kızım benim ailem söz konusu olduğunda benim içimden canavar çıkar hadsiz sen kimsin benim babamı ağzına alıyorsun sizi doğurup doğurup salıyorlar mı?" sözleriyle tepki gösterdi.


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